El ex boxeador no declaró ingresos por más de 50 millones de pesos en 2012 tras su victoria por nocaut contra Manny Pacquiao. Juan Manuel Márquez deberá pagar 12.4 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el ejercicio fiscal de 2012. Como señala Reforma, Márquez no pagó el ISR por ingresos de 52 millones de pesos. Los ingresos llegaron por dos conceptos: cinco millones de dólares por la pelea con Manny Pacquiao, y 11.6 millones de pesos por varios depósitos en sus cuentas bancarias. El crédito fiscal fue fincado por el SAT en 2016. Posteriormente, en 2019, fue confirmado por el fisco. Por último, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la última oportunidad de Márquez para impugnar el crédito. Como señala Reporte Índigo, Márquez podrá pagar la deuda voluntariamente sin un plazo pactado. Si no lo hace, el SAT podrá cobrarla directamente de sus cuentas bancarias. En su defensa, el boxeador alegó que el Servicio Tributario Interno de Estados Unidos cobró 1.5 millones de dólares de los 5 millones que recibió por la pelea con Pacquiao. Después de eso, solamente recibió 40.3 millones de pesos por la pelea y, según su equipo, pagó impuestos por esa parte. Sin embargo, el SAT dijo que debía pagar impuestos por el monto total de la pelea. Por último, Márquez dijo a ESPN que él personalmente no tiene mucho conocimiento sobre su deuda fiscal, pero que su equipo de abogados se está encargando de ella. Con información de Reforma, Récord y Reporte Índigo https://www.reforma.com/noquea-sat-a-juan-manuel-marquez/ar2265753 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/27/deportes/marquez-debe-pagar-12-4-millones-al-sat/ ttps://www.reporteindigo.com/fan/sat-noquea-a-juan-manuel-marquez-por-millonario-adeudo-2/

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