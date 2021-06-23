Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dice que la industria automotriz tiene varios beneficios fiscales que deben evaluarse. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes. El SAT publicó los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Puedes revisar las tasas efectivas de ISR en este enlace. Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones. El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos.

Estímulos fiscales a la industria automotriz

En el caso de la industria automotriz, las tasas efectivas son las siguientes:

1.39% por fabricación de automóviles y camionetas.

De 2.17% a 4.93% por autopartes.

Desde la presentación de las tasas efectivas, Buenrostro ha denunciado que este sector ha sido muy beneficiado. Según la funcionaria, la tasa de ISR para empresas es de 30%; sin embargo, las deducciones, planeaciones fiscales y el fraude hacen que las tasas queden en cerca de 2%. Además, la jefa del SAT dijo que si se toman en cuenta las devoluciones, en muchos casos las empresas tienen tasas negativas:

Por ejemplo, la tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes de 2016 a 2020 no llega ni siquiera al 2 por ciento, y eso que esa tasa no incluye las devoluciones de IVA. Si incluimos el IVA en algunas industrias como la automotriz las tasas serían negativas.

Debido a la baja tasa efectiva, el SAT revisará los beneficios fiscales de esta industria. En entrevista con El Economista, Buenrostro explicó la situación de este sector. Según la funcionaria, la industria en México recibe muchas más ventajas del fisco que en otros países:

La industria automotriz tiene en México muchos beneficios fiscales, comparados con los que tiene en otros países. Esto significa que termina pagando una tasa cercana a cero o en algunos casos negativa porque les devolvemos más de lo que pagaron de impuestos. Hay una serie de incentivos que se deben revisar y debemos aprovechar mejor los acuerdos tributarios internacionales para que en México paguen lo justo. En el mundo, con la industria automotriz, se firman acuerdos para resolver el pago de impuestos. Hemos detectado que en los acuerdos internacionales no está México. Estos acuerdos son muy importantes para evitar que haya doble tributación, pero también para que la empresa pague en cada país lo que es justo. No está México, a pesar de ser uno de los 10 mayores productores y exportadores de automóviles y autopartes. Están otros países con los que tenemos gran comercio automotriz: Estados Unidos, Canadá, Japón y los europeos más importantes, Alemania, Francia, Italia, España.

Los estímulos se establecieron hace décadas

Aunque los estímulos se establecieron para atraer inversión, al final, han hecho que en México la industria pague tasas cercanas a cero:

En la década de los 90 se dieron muchos apoyos para que las automotrices vinieran a instalarse en México. Gracias a esos incentivos se realizaron grandes inversiones. Fueron una medida que funcionó, pero no fue revisada. Las empresas ya recuperaron el capital que invirtieron y siguen recibiendo los incentivos. Estos mecanismos de apoyo no fueron revisados y sobrevivieron a varios cambios de administración. En términos netos, si sumamos los impuestos que pagan menos las devoluciones, terminan pagando tasas cercanas a cero.

Con información de El Economista y Reporte Índigo https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-industria-automotriz-tiene-muchos-beneficios-fiscales-en-Mexico-SAT-20210622-0018.html htps://www.reporteindigo.com/indigonomics/sat-identifica-evasion-de-impuestos-en-grandes-contribuyentes-por-700-mil-mdp/

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