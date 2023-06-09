Las empresas de hotelería y servicios; de ensamble de automóviles y de comercio al por mayor, registraron un mayor incremento en el reparto de utilidades Las empresas que operan en México y generan utilidades, tienen la obligación del reparto de utilidades, también conocida como participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). Existen ciertas excepciones y situaciones en las que las empresas están exentas de repartir la PTU, como las empresas de nueva creación en su primer año de operación, las empresas con pérdidas fiscales, las instituciones de beneficencia y las empresas con un capital social menor a cierto umbral establecido por la ley. Según reporta Reforma, las empresas de hotelería y servicios; de ensamble de automóviles y de comercio al por mayor, son las que registraron un mayor incremento en el reparto de utilidades entre 2020 y 2022. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) advirtió que los sectores mencionados eran los que utilizaban el esquema de subcontratación de manera intensiva y, por ende, pagaban menos utilidades, antes de la reforma en la materia. Según las cifras de la STPS, los sectores mencionados tuvieron el siguiente comportamiento en materia de reparto de utilidades o PTU:

El sector de hotelería y servicios otorgó 2 mil 141 millones de pesos por concepto de reparto de utilidades de 2022, esto es un crecimiento de 800 por ciento, en comparación con lo que repartió en 2020.

La industria de ensamble de automóviles entregó un monto de 2 mil 895 millones de pesos de utilidades, lo cual es un incremento de 363 por ciento, en comparación con el 2020.

Empresas del comercio al por mayor repartió 2 mil 345 millones de pesos a los trabajadores, lo cual es 329 por ciento más que en 2020.

Otras industrias donde se reportó un aumento significativo son la farmacéutica, banca, comercio de materias primas, tiendas departamentales, minería, cobre y níquel, industria manufacturera y autopartes. "Los sectores con la mayor diferencia de PTU entre 2020 y 2022 corresponden a los que empleaban esquemas indebidos de subcontratación antes de la reforma", subrayó la STPS. La dependencia destacó que las utilidades se distribuyeron en 2023 en mil 189 actividades económicas distintas y se favoreció a 13.5 millones de trabajadores, con un promedio de 14 mil 24 pesos por persona. Reforma indica que también creció el número de empresas que repartió este beneficio, porque en dos años pasaron de 89 mil 38 a 169 mil 188 centros de trabajo.