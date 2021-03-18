López Obrador recientemente denunció que hay quienes promueven amparos para rechazar sus ternas para elegir al titular de la Prodecon. Recientemente, el Senado rechazó la segunda propuesta de terna...

López Obrador recientemente denunció que hay quienes promueven amparos para rechazar sus ternas para elegir al titular de la Prodecon. Recientemente, el Senado rechazó la segunda propuesta de terna para dirigir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). La terna la envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue devuelta, entre otras razones, porque los perfiles incumplían los requisitos que exige la ley quienes aspiren a encabezar la Prodecon. El 16 de marzo, en su conferencia mañanera, López Obrador dijo que su gobierno lleva dos años tratando de enviar una terna al Senado, pero denunció que quienes manejan la Prodecon, presentan amparos porque “ya se encariñaron” con el cargo y no lo quieren dejar. El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de Guevara. Desde entonces la Prodecon está sin un procurador. Quien asumió el cargo de titular en funciones de la dependencia fue Luis Alberto Placencia. El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre una terna de candidatos propuestos por el presidente.

La primera terna rechazada

En junio de 2020, López Obrador presentó una propuesta de candidatos. Pero fueron rechazados por el Senado por no cumplir con los requisitos que marca la Ley de la Prodecon.

Algunas ONG impulsaron amparos

De acuerdo con información publicada por La Jornada, los amparos interpuestos en 2020 a las dos ternas anteriores propuestas por el Ejecutivo, para elegir al nuevo titular de la Prodecon, fueron promovidos por algunas organizaciones no gubernamentales. Estos juicios de amparo se interpusieron porque los candidatos propuestos no cumplen con el perfil que requiere el puesto y no por mantener a alguien en el puesto, según explica uno de los promotores.

Postura de la Prodecon

El diario indicó que la Prodecon se mantuvo al margen y reiteró que es respetuosa de las instituciones y de los tiempos. Además, reconoció que es facultad del Ejecutivo proponer la terna y facultad del Senado elegir al nuevo titular. Por lo pronto, la Prodecon continúa con su actividad de velar y defender a los contribuyentes, como lo ha hecho desde su creación en 2011 y está pendiente de lo que decidan estas instancias, señaló un portavoz.

Organizaciones como MCCI impulsaron los amparos

Después de que López Obrador denunció que quienes manejan la Prodecon no quieren dejar el cargo, el abogado empresarial y fiscal Luis Casarín, uno de los promotores de estos juicios, confirmó que los amparos han sido impulsados por organizaciones no gubernamentales. Entre las organizaciones se encuentran Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo. Al igual que otros particulares, como el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, entre otros. En su cuenta de Twitter, Casarín aclaró lo siguiente:

Los amparos no han sido promovidos por los encargados "de facto" (titular en funciones), sino por organizaciones de la sociedad civil México Justo y MCCI. El motivo de inconformidad en los amparos no es ningún interés político o económico, sino que las personas que incluye en su terna no cumplen con los requisitos legales para el puesto. El principal requisito es que sepa de la materia fiscal, creo que no es mucho pedir para el Procurador de la Defensa del Contribuyente. Sólo se trata de que cumpla la ley, nada más. Si manda una terna que cumpla no hay amparo que valga.

Con información de La Jornada.

https://www.jornada.com.mx/2021/03/17/politica/011n2pol

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