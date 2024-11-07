Existen requisitos que son aplicables para todos los contribuyentes, y que existen otros requisitos para casos particulares

Existen requisitos que son aplicables para todos los contribuyentes, y que existen otros requisitos para casos particulares

El certificado de e.firma para personas morales, es necesario para la realización de trámites fiscales, firmar electrónicamente documentos, y obtener otros certificados, como el Certificado de Sello Digital (CSD).

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, los requisitos a través de los cuales los contribuyentes personas morales podrán emitir la e.firma, se establecen a través del trámite “312/CFF Solicitud de generación del Certificado de e.firma para personas morales”.

El texto indica que existen requisitos que son aplicables para todos los contribuyentes, y que existen otros requisitos para casos particulares.

Requisitos para todos los contribuyentes

En su texto, Fiscalia expuso que la ficha de trámite señala los siguientes requisitos que son aplicables para todas las personas morales:

Correo electrónico al que tengas acceso.

Unidad de memoria extraíble (USB) preferentemente nueva que contenga el archivo de requerimiento (.req) generado previamente en el programa Certifica, disponible en: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/

Forma oficial FE 'Solicitud de Certificado de e.firma', disponible en el apartado “Documento descargable” de la ruta: https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica) por duplicado y firmada en tinta azul.

Documento constitutivo protocolizado (original o copia certificada).

Identificación oficial vigente del representante legal (original)

Poder general para actos de dominio o administración, que acredite la personalidad de la o el representante legal (copia certificada).

Si fue otorgado en el extranjero deberá estar debidamente apostillado o legalizado y haber sido formalizado ante fedatario público mexicano y, en su caso, presentar traducción al español realizada por perito autorizado.

Comprobante de domicilio. Para ver los posibles comprobantes de domicilios, consulte qué documentos son aceptados como comprobantes de domicilio ante el SAT

El representante legal deberá estar previamente inscrito en el RFC y contar con certificado de e.firma activo.

Presentar la clave del RFC válida, de cada uno de los socios, accionistas o asociados que se mencionen dentro del acta constitutiva, en el caso de que dichos sujetos sean diferentes a los señalados en la citada acta se deberá presentar el acta de asamblea protocolizada que así lo acredite (original). Cuando se cuente con más de 5 socios, deberás proporcionar en unidad de memoria extraíble (USB) un archivo en formato Excel (.xlsx) que contenga la información de la totalidad de socios, accionistas o integrantes de la persona moral.

Manifestación por escrito que contenga las claves del RFC validas de los socios, accionistas o asociados, los cuales deben coincidir con la información contenida en el documento constitutivo o, en su caso, en el acta de asamblea protocolizada que así lo acredite (original). Manifestación por escrito que contenga la clave del RFC del socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la persona moral de conformidad con lo señalado en el artículo 27, apartado B fracción VI, del CFF[]. El socio o accionista debe coincidir con la información contenida en el acta constitutiva o, en su caso, en el acta de asamblea protocolizada.

Requisitos para casos específicos

Sumado a los requisitos “generales”, Fiscalia señaló que hay entidades que deben cumplir con requisitos específicos. Entre muchos otros, expuso los siguientes ejemplos:

Personas distintas de sociedades mercantiles

Documento constitutivo de la agrupación (original o copia certificada) o, en su caso, la publicación en el diario, periódico o gaceta oficial (copia simple o impresión).

Misiones Diplomáticas

Documento con el que la Secretaría de Relaciones Exteriores reconozca la existencia de la misión diplomática en México (original).

Carné de acreditación expedido por la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la persona que realizará el trámite ante el SAT, o si se trata de un empleado local, identificación oficial.

Asociaciones en participación

Contrato de la asociación en participación (original).

Identificación oficial vigente de los contratantes y del asociante (en caso de personas físicas), que podrá ser cualquiera de las señaladas en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF (original).

Acta constitutiva, poder notarial e identificación, que acredite al representante legal, en caso de que participe como asociante o asociada una persona moral (copia certificada).

Testimonio o póliza, en caso de que así proceda, donde conste el otorgamiento del contrato de asociación en participación ante fedatario público, que éste se cercioró de la identidad y capacidad de los otorgantes y de cualquier otro compareciente y que quienes comparecieron en representación de otra persona física o moral contaban con la personalidad suficiente para representarla al momento de otorgar dicho instrumento (original).

Documento donde conste la ratificación de contenido y firmas de quienes otorgaron y comparecieron el contrato de asociación en participación ante fedatario público, que éste se cercioró de la identidad y capacidad de los otorgantes y de cualquier otro compareciente y de que quienes comparecieron en representación de otra persona física o moral contaban con la personalidad suficiente para representarla al momento de otorgar dicho contrato (copia certificada

Personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México

Acta o documento constitutivo debidamente apostillado o legalizado, según proceda. Cuando éstos consten en idioma distinto del español debe presentarse una traducción al español realizada por un perito autorizado (copia certificada).

Según proceda en cada caso:

Contrato de asociación en participación con firma autógrafa del asociante y asociados o de sus representantes legales (original).

Contrato de fideicomiso con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o de sus representantes legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria (original).

Documento con que acrediten el número de identificación fiscal del país en que residan, cuando tengan obligación de contar con éste en dicho país (copia certificada, legalizada o apostillada por autoridad competente).

Acta o documento debidamente apostillado o legalizado, en el que conste el acuerdo de apertura del establecimiento en el territorio nacional (copia certificada).

Administración Pública y demás Órganos de Estado (Federal, Estatal, Municipal)