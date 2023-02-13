La STPS modificó las disposiciones para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) p...

La STPS modificó las disposiciones para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados El 5 de febrero de 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un acuerdo relacionado con el Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas (REPSE). Se trata del 'Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las Disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo'.

Requisitos durante la inscripción al REPSE

De acuerdo con la consultora Fiscalia, entre los cambios se incluyen las siguientes precisiones al momento de realizar el registro en el REPSE:

Comprobante de nómina en formato PDF

A través de una modificación del Artículo 8 de las Disposiciones del REPSE, se precisa que el último comprobante de nómina a adjuntar deberá ser un archivo PDF. Fiscalia indicó que aún no se aclara si se requiere el comprobante de nómina de cada trabajador en este esquema, o sólo uno. En la práctica se ha aceptado el comprobante de un solo trabajador.

Incluir SUA

Además de lo anterior, se agrega la obligación de incluir el último comprobante del Sistema Único de Determinación (SUA) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), igualmente en formato PDF.

Vigencia

Estas modificaciones entraron en vigor el 4 de febrero de 2022.

Nuevos supuestos para negar el registro en el REPSE

También se añadieron al Artículo 14 de las disposiciones generales del REPSE, dos nuevos supuestos por los cuales la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, podrá negar el registro al padrón de servicios especializados. Los nuevos supuestos para negar el registro en el REPSE son los siguientes:

Por advertirse incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación

Por advertirse trabajadores que no se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), irregularidades relacionadas con el salario de los trabajadores y/o irregularidades relacionadas con el contrato de prestación del servicio especializado.

Nuevos supuestos para cancelar el registro en el REPSE

Además de los supuestos mencionados, se adicionaron cuatro supuestos para la cancelación del registro. Los nuevos supuestos para cancelar el registro en el REPSE son los siguientes:

Se detecte que los datos o documentos aportados durante el desahogo de las visitas resulten diferentes o imprecisos con respecto a los ingresados en la plataforma

Proporcionar información falsa o documentos apócrifos durante las visitas que sean realizadas, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar

Por advertirse incumplimientos a la LFT en materia de subcontratación

Por advertirse trabajadores que no se encuentran inscritos en el IMSS, irregularidades relacionadas con el salario de los trabajadores y/o irregularidades relacionadas con el contrato de prestación del servicio especializado.