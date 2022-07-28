Se calcula que el universo de acreditados potenciales para el instituto incremente en más de 300 mil trabajadores El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) recie...

Se calcula que el universo de acreditados potenciales para el instituto incremente en más de 300 mil trabajadores El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) recientemente informó que flexibilizó los requisitos para que los trabajadores puedan obtener créditos de manera más fácil. La directora general del Fonacot, Laura Campaña Cerezo, recordó que la semana anterior el Consejo Directivo del instituto aprobó los cambios con los que se proyecta lo siguiente:

Se calcula que el universo de acreditados potenciales para el instituto incremente en más de 300 mil personas

Las proyecciones indican un aumento en el universo de centros de trabajo afiliados al Fonacot de 4.4%

A través de un comunicado, el Fonacot indicó que entre los requisitos que se flexibilizaron, se encuentran los siguientes:

Se disminuyó de 1 año a 6 meses la antigüedad laboral mínima para solicitar un crédito.

Ya pueden acceder a un financiamiento otorgado por el Fonacot los trabajadores eventuales.

No será necesario que el comprobante de domicilio del solicitante de crédito esté registrado a su nombre.

En el caso de los centros de trabajo, entre los cambios que se implementaron se encuentran los siguientes:

Pasó de 2 a 1 año el requerimiento de antigüedad desde su inicio de operaciones.

Los documentos solicitados para concretar su afiliación disminuyeron.

Se eliminó la consulta a su historial en las Sociedades de Información Crediticia como condición para afiliarse al Fonacot.

Cerezo Campaña señaló que los créditos del Fonacot tienen los siguientes beneficios:

Otorgan una tasa de interés preferencial.

El depósito se hace directamente en la cuenta bancaria de los y las trabajadoras.

Los descuentos se realizan vía nómina.

Además, indicó que las y los trabajadores pueden hacer el trámite para un crédito de manera gratuita, sencilla y sin intermediarios.