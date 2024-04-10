Asegurarte de que estás listo para recibir tu devolución del ISR sin contratiempos. Aquí te dejamos algunos puntos clave que no puedes pasar por alto En el marco de la temporada de declaraciones fi...

Asegurarte de que estás listo para recibir tu devolución del ISR sin contratiempos. Aquí te dejamos algunos puntos clave que no puedes pasar por alto En el marco de la temporada de declaraciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfatiza la importancia de cumplir con ciertas consideraciones para asegurar la devolución automática de saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR). A continuación, se detallan los puntos vitales que todo contribuyente debe tener en cuenta para evitar errores y garantizar el proceso de devolución.

Estatus activo en el ejercicio fiscal

Es primordial verificar que se posee un estatus activo y que este se ha mantenido durante todo el ejercicio fiscal correspondiente. Aquellos contribuyentes que se encuentren o hayan estado en suspensión no serán elegibles para recibir devoluciones.

Selección de la opción de devolución

Durante la declaración, es necesario elegir explícitamente la opción de devolución. A pesar de parecer un paso obvio, es común que se pasen por alto detalles esenciales que pueden llevar al rechazo del saldo a favor.

Cumplimiento de obligaciones fiscales

Asegurar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales es crucial. Esto implica no tener deudas ni créditos fiscales exigibles pendientes con el SAT.

Uso de contraseña o e.firma

La necesidad de usar contraseña o e.firma varía según el monto del saldo a favor y el uso de la cuenta CLABE precargada:

Para saldos a favor iguales o menores a $10,000, basta con la contraseña.

Para saldos entre $10,001 y $150,000 con cuenta CLABE precargada, igualmente solo se requiere contraseña.

En casos donde el saldo a favor supera los $10,000, no se dispone de una cuenta CLABE precargada o se desea cambiarla, será indispensable contar con una e.firma vigente.

Advertencia sobre servicios no oficiales

Se exhorta a los contribuyentes a desconfiar de individuos o servicios no oficiales que ofrecen "ayuda" por medios informales, ya que esto puede resultar en prácticas fraudulentas y perjudiciales.

Monitoreo de la declaración

Una vez presentada la declaración, los contribuyentes tienen la posibilidad de monitorear el estatus de su devolución a través del portal oficial del SAT, donde también se pueden consultar detalles sobre devoluciones no autorizadas o parcialmente autorizadas.

Procedimientos en caso de devoluciones parciales o rechazadas

Si la devolución no es completa o es rechazada, los contribuyentes pueden presentar una declaración complementaria con las correcciones necesarias o solicitar la devolución mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

Plazo de devolución por parte del SAT

El SAT tiene un plazo de 40 días hábiles después de la presentación de la declaración para efectuar la devolución. Es vital que los contribuyentes estén informados sobre estos tiempos para gestionar sus expectativas y planificaciones financieras adecuadamente. La observancia de estas consideraciones es fundamental para facilitar el proceso de devolución de impuestos y evitar inconvenientes. El SAT insta a todos los contribuyentes a realizar sus declaraciones con la debida antelación y precisión para asegurar el cumplimiento fiscal y la recepción oportuna de cualquier saldo a favor.