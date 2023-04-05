El sitio presentaba a los contribuyentes la siguiente leyenda: “Error! La entrada no se ha completado. Intente de nuevo”, según reportaron algunos contribuyentes Las personas físicas deben presentar en abril su declaración anual al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Algunos contribuyentes que intentaron ser de los primeros en cumplir con la declaración anual de personas físicas se toparon con pared, según reporta Publimetro. Lo anterior se debe a que el domingo, 2 de abril, se registraron fallas en el portal del SAT para entrar en el aplicativo para presentar su declaración anual de personas físicas, y el problema continuó durante el lunes, 3 de abril. El lunes fue el primer día hábil del mes, algunos contribuyentes intentaron anticiparse, gracias a que este trámite se puede realizar de manera electrónica a cualquier hora del día, sin necesidad de acudir a la oficina tributaria. Para la mayoría de los trabajadores asalariados, gran parte de la información para su declaración anual está precargada en el sistema, y sólo requiere validar algunos de los datos. Esto facilita el proceso, pero algunos ciudadanos que intentaron entrar al micrositio del SAT no pudieron. Hasta el día 31 de marzo el simulador de la declaración estuvo habilitado para que la gente revisara cómo venía su información. Esto sirve a los contribuyentes para tener noción en caso de que requieran hacer algún ajuste. Y a partir del 1 de abril se habilitó el sitio de la declaración. Pero según los contribuyentes, a pesar de tener sus datos actualizados, el sitio presentaba a los contribuyentes la siguiente leyenda: “Error! La entrada no se ha completado. Intente de nuevo”. Esto ocurrió en múltiples ocasiones, por lo que los contribuyentes empezaron a cuestionar en redes sociales si alguien más tenía ese problema. https://twitter.com/alex\_qm/status/1642230444132319234?t=mDky1MFGFYG6mAoyystRJw&s=19 https://twitter.com/alex\_qm/status/1642231596085395463?t=sx8W7Y2ZIJ3n28dpthI2mw&s=19