El actor enfrenta el proceso en libertad, pues el delito del que se lo acusa no amerita prisión preventiva oficiosa. Como reportamos hace poco, el político y actor Alfredo Adame hace poco fue vinculado a proceso por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por no haber comunicado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cambio de domicilio fiscal de una de sus empresas. “Es una mamada”, dijo político y actor, en su altanero tono característico, quien explicó que tras consultar a un abogado penalista, éste le dijo que no se preocupara, pues no se trataba de una falta que ameritara cárcel. “Si el amparo lo pierdo lo único que va a pasar es que me van a poner una multa porque hay medidas que las puede cambiar o sea sustituir, medidas sustitutivas, y entonces me van a poner una multa de 20 mil pesos, 15 mil pesos no sé y se acabó el asunto, si lo ganó adiós se acabó el problema, no me quita el sueño, no me preocupa porque al final de cuentas no es nada grave, o sea no omití impuestos es una mamada esto es una verdadera mamada pero bueno ni modo”, dijo, según reporta el diario Excélsior. La vinculación a proceso, hay que decir, no está relacionada con el video viral en el que se le oye decir que Marcelo Ebrard, AMLO y Elba Esther Gordillo son los verdaderos dueños de su partido. Posteriormente, en el mismo video se escucha que un interlocutor de Adame le dice: “Nos dan 40 millones de pesos”. A lo que él responde “Esos 40 millones, nos chingamos 25”. Según reporta Milenio, la jueza María Dolores Núñez Solorio otorgó la suspensión definitiva a Alfredo Adame, por lo que el juez de control sólo podrá llevar el proceso iniciado contra el candidato hasta la etapa intermedia, pero no hasta el juicio oral. El juez Delgadillo Padierna deberá esperar a que la jueza Núñez Solorio decida si conceder o no el amparo contra la vinculación a proceso. Alfredo Adame enfrenta el proceso en libertad, pues el delito del que se lo acusa no amerita prisión preventiva oficiosa.

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