La Secretaría de la Función Pública (SFP) promulgó una extensión del acuerdo que establece home office para burócratas. El trabajo a distancia de los empleados de la administración pública terminab...

La Secretaría de la Función Pública (SFP) promulgó una extensión del acuerdo que establece home office para burócratas. El trabajo a distancia de los empleados de la administración pública terminaba el 4 de enero, pero el Gobierno federal extendió el home office hasta el 30 de abril. Esto debido al alza de contagios de coronavirus. De acuerdo a información publicada por el portal informativo Capital Humano, se trata del cuarto aplazamiento de la medida, implementada inicialmente el 23 de marzo del 2020.

Acuerdo que establece home office para burócratas

El 8 de enero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) promulgó una extensión del acuerdo que busca mitigar la propagación del Covid-19. La dependencia destacó que el nivel de contagios reportado por la Secretaría de Salud, “obliga a mantener la operación de la administración pública federal, en consonancia con la política de sana distancia y reducción de movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la prevalencia en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Amplíanel trabajo a distancia

Sobre esta medida, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, indicó lo siguiente a través de su cuenta de Twitter:

“Se mantienen muy críticos los niveles de contagio del coronavirus #Covid-19 razón por la que he determinado en pleno uso de mis atribuciones para fijar las políticas de recursos humanos en la APF, ampliar el trabajo a distancia hasta el próximo 30 de abril”.

Con información de Capital Humano https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/burocratas-federales-seguiran-en-home-office-hasta-el-30-de-abril-por-ahora/2021/01/

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