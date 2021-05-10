Conoce los cambios previstos en los Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. El 10 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pu...

Conoce los cambios previstos en los Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021. El 10 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó los Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.

Modificaciones a los anexos de la RMF para 2021

El documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contiene las siguientes modificaciones:

Anexo 1-A. Trámites fiscales

Se publicó la modificación al Anexo 1-A, en el que se actualizaron las siguientes fichas de trámites fiscales:

Código Fiscal de la Federación (CFF)

6/CFF Solicitud de constancia de residencia para efectos fiscales.

7/CFF Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña.

43/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales en la ADSC.

45/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales a través de fedatario público por medios remotos.

46/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de organismos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, organismos descentralizados, órganos constitucionales autónomos, pueblos y comunidades indígenas.

47/CFF Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos su Certificado de sello digital, se restringió el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI.

49/CFF Solicitud de inscripción y cancelación en el RFC por escisión de sociedades.

50/CFF Solicitud de inscripción en el RFC por escisión de sociedades.

71/CFF Aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones.

74/CFF Aviso de reanudación de actividades.

77/CFF Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la Oficina del SAT.

81/CFF Aviso de cancelación en el RFC por cese total de operaciones.

82/CFF Aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo.

85/CFF Aviso de inicio de liquidación o cambio de residencia fiscal.

102/CFF Consultas en materia de precios de transferencia.

105/CFF Solicitud de generación del Certificado de e.firma.

106/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma.

107/CFF Solicitud de revocación de los Certificados.

128/CFF Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas.

134/CFF Solicitud para el ofrecimiento, ampliación, sustitución de garantía del interés fiscal y solicitud de avalúo (en caso de ofrecimiento de bienes) o avalúo practicado por personas autorizadas.

141/CFF Aviso para renunciar a la presentación del dictamen fiscal.

145/CFF Aviso de modificación a la carta de crédito.

150/CFF Aclaración de adeudos fiscales reportados a buró de crédito.

164/CFF Solicitud de instituciones de crédito para ser incluidas en el registro de emisoras de cartas de crédito.

186/CFF Consultas y autorizaciones en línea.

195/CFF Informe de avisos enviados a clientes o prestatarios sobre la cesación de actividades como proveedor de certificación.

215/CFF Informe de funcionarios y apoderados legales autorizados para recibir requerimiento de pago.

231/CFF Solicitud de inscripción y cancelación en el RFC por fusión de sociedades.

242/CFF Aclaración para solventar los incumplimientos detectados durante la verificación del cumplimiento de requisitos y obligaciones de carácter tecnológico para operar como proveedor de certificación de recepción de documentos digitales.

244/CFF Solicitud de inicio de procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación (Mutual Agreement Procedure, MAP por sus siglas en inglés).

256/CFF Solicitud de acceso al servicio público de consulta de verificación y autenticación de e.firma.

260/CFF Consultas en línea que realicen las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, a través de la e.firma de funcionario público competente.

261/CFF Consultas en línea sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales.

265/CFF Avisos de actualización de información de los órganos certificadores.

266/CFF Solicitud para dejar sin efectos la autorización para operar como órgano certificador.

271/CFF Aviso por la inutilización, destrucción, pérdida o robo de libros o registros contables.

276/CFF Documentación e información para desvirtuar la presunción de la transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales establecida en el artículo 69-B Bis del CFF.

296/CFF Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas en términos del artículo 17-H Bis del CFF, o en su caso desahogo de requerimiento o solicitud de prórroga.

304/CFF Conciliación de quejas por facturación.

305/CFF Solicitud de línea de captura para pagos a cuenta, por periodo o ejercicio de créditos determinados.

306/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales.

307/CFF Presentación de la información sobre situación fiscal 2020, respecto de operaciones con partes relacionadas.

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

4/ISR Aviso para la determinación de la pérdida deducible en venta de acciones y otros títulos valor, cuando se adquieran o se enajenen fuera de Bolsa de Valores concesionada.

10/ISR Solicitud de autorización para emitir monederos electrónicos de vales de despensa.

13/ISR Solicitud de autorización para aplicar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

15/ISR Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles.

16/ISR Avisos para la actualización del padrón y directorio de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles.

17/ISR Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles.

19/ISR Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación.

21/ISR Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles de conformidad con el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

28/ISR Informe sobre residentes en el extranjero (DIM Anexo 4).

33/ISR Aviso de incorporación al Régimen Opcional para Grupos de Sociedades cuando adquieres más del 80% de las acciones con derecho a voto de una sociedad.

55/ISR Aviso por el cual las personas residentes en México informan que optan por aplicar lo dispuesto en el artículo 182, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley del ISR.

64/ISR Informe de intereses y enajenación de acciones del sector financiero.

69/ISR Solicitud de autorización para la liberación de la obligación de pagar erogaciones con transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta o monedero electrónico.

70/ISR Solicitud de autorización para deducir pérdidas que provengan de la enajenación de otros títulos valor.

76/ISR Solicitud para ratificar o solicitar la “Clave de Institución Financiera” para la presentación de declaraciones de depósitos en efectivo.

78/ISR Solicitud de autorización para enajenar acciones a costo fiscal.

81/ISR Solicitud de resolución para deducir intereses por deudas contraídas con partes relacionadas.

82/ISR Informe sobre el estímulo fiscal aplicado por los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila.

83/ISR Aviso por el cual las empresas maquiladoras informan sobre la obtención de ingresos por enajenación de bienes muebles e inmuebles.

85/ISR Solicitud de autorización para considerar los activos en la proporción en que éstos sean utilizados en la operación de maquila.

91/ISR Aviso que presentan los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal que ejercen la opción de enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones de ISR.

92/ISR Aviso que presentan los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, ganaderas o de pesca que ejercen la opción de enterar el 4 por ciento por concepto de retenciones de ISR.

94/ISR Aviso que presentan los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que ejercen la opción de enterar el 7.5 por ciento por concepto de retenciones de ISR.

96/ISR Aviso de opción para los adquirentes de vehículos de no efectuar la retención a que se refiere el artículo 126, cuarto y quinto párrafo de la Ley del ISR.

117/ISR Informe al Programa de Verificación en Tiempo Real.

118/ISR Declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación (DIEMSE).

129/ISR Aviso para ejercer la opción para publicar la información relativa al ISR diferido.

130/ISR Aviso previo de ajustes de precios de transferencia realizado en términos de la regla 3.9.1.4., primer párrafo de la RMF.

131/ISR Declaración Anual Informativa Maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional.

132/ISR Declaración Anual Informativa local de partes relacionadas.

133/ISR Declaración Anual Informativa país por país del grupo empresarial multinacional.

134/ISR Aviso previo de ajustes de precios de transferencia realizado en términos de la regla 3.9.1.4., segundo párrafo de la RMF.

141/ISR Aviso del ejercicio de la opción del anticipo del ISR diferido por la aportación de bienes inmuebles a un fideicomiso dedicado a la adquisición o construcción de inmuebles.

142/ISR Consultas en términos del artículo 34-A del CFF realizadas por empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue.

143/ISR Aviso por el que los residentes en el extranjero que realizan operaciones de maquila a través de una empresa maquiladora de albergue informan que dejaron de realizar sus actividades de maquila.

146/ISR Declaración Informativa de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2.

151/ISR Aviso para desvirtuar la o las causales que dieron origen al inicio del procedimiento de revocación de la autorización para operar como emisor autorizado de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.

153/ISR Aviso inicial del registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera.

154/ISR Aviso de variaciones al registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera.

155/ISR Cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2/IVA Solicitud de reintegro de cantidades derivadas del programa de devoluciones de IVA a turistas extranjeros.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

4/IEPS Solicitud de ministración de marbetes y precintos de bebidas alcohólicas nacionales.

44/IEPS Aviso del operador o permisionario que opta por contratar los servicios de un Proveedor de Servicio Autorizado (PSA).

Ley de Ingresos de la Federación (LIF)

8/LIF Informe de donativos otorgados a organizaciones o fideicomisos no autorizados para recibir donativos.

9/LIF Informe de donativos recibidos para la atención de desastres naturales.

Del Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, publicado en el DOF el 31 de octubre de 1994 y modificado el 28 de noviembre de 2006 y 5 de noviembre de 2007

1/DEC-2 Avisos, declaraciones y obras de arte propuestas en pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares.

Del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018 y modificado mediante publicación en el DOF el 30 de diciembre de 2020 y del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020

1/DEC-12 Aviso de inscripción en el Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la región fronteriza norte o sur.

2/DEC-12 Aviso para darse de baja del Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la región fronteriza norte o sur.

3/DEC-12 Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA en la región fronteriza norte o sur.

4/DEC-12 Aviso para dar de baja el estímulo fiscal en materia del IVA en la región fronteriza norte o sur.

5/DEC-12 Informe al programa de verificación en tiempo real para contribuyentes de la región fronteriza norte o sur.

Anexo 3. Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales

Se adicionó el criterio 2/CFF/NV Revelación de esquemas reportables generalizados. Hacer aparentar que tienen el carácter de esquemas reportables personalizados, es contrario a lo establecido por las disposiciones legales aplicables.

Anexo 9. Tablas para la opción de actualización de deducciones

Se publicó la tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la RMF para 2021, para la opción de actualización de deducciones que señala el artículo 121 de la Ley del ISR.

Anexo 11. Catálogos IEPS

Se actualizaron los catálogos de claves de nombres genéricos de bebidas alcohólicas y marcas de tabacos labrados. La información está actualizada hasta el 26 de abril de 2021.

Anexo 14. Donatarias autorizadas

Se actualizaron las listas de donatarias autorizadas, revocaciones, actualizaciones, rectificaciones y la del cumplimiento de sentencias, recursos de revocación y medidas cautelares. Esto se hizo con la información generada desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 11 de marzo de 2021.

Anexo 15. Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Se actualizaron los códigos de claves vehiculares.

Anexo 29. Conductas de incumplimiento en especificaciones de los CFDI y validaciones adicionales de los CFDI

Se actualizó el anexo con la siguiente información:

Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos.

Características funcionales y servicios generales de la aplicación gratuita.

Especificaciones para la descarga y consulta de la lista LCO y lista LRFC.

Validaciones adicionales en la certificación de facturas que se expidan al amparo del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte y del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur.

Reglas y lineamientos para operar en ambientes productivos.

De las conductas que se configuran en incumplimientos de las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT, al enviar CFDI a dicho órgano desconcentrado a que se refieren los artículos 81, fracción XLIII y 82, fracción XL del CFF.

Validaciones adicionales al Anexo 20 y complementos de factura electrónica.

Lineamientos de uso gráfico del logotipo para proveedores autorizados de certificación de CFDI y requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicio mínimos.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15627 Puedes ver los Anexos 1-A, 3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021.

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