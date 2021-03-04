La Auditoría Superior de la Federación encontró un esquema de outsourcing en la construcción de Dos Bocas. En junio de 2019, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó la cr...

La Auditoría Superior de la Federación encontró un esquema de outsourcing en la construcción de Dos Bocas. En junio de 2019, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó la creación y capitalización de la compañía filial PTI Infraestructura de Desarrollo (PTI-ID). Esta es la empresa a cargo de la construcción de Dos Bocas. El problema es que, como reporta Reforma, la empresa es en realidad una fachada y no tiene empleados; es decir, es básicamente una empresa de outsourcing. De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la subcontratación en Dos Bocas alcanza los 180 mil millones de pesos; además, dijo que no hay mucha claridad en cuanto a rendición de cuentas.

Outsourcing en Pemex

En realidad, todos los procesos legales y administrativos de la empresa están a cargo de MGI Asistencia Integral. Esta empresa pertenece a un grupo de compañías privadas creadas por Pemex en el sexenio de Peña Nieto. Según el informe de la ASF, los estados financieros de PTI-ID demuestran que no tiene empleados. Entonces, los servicios administrativos y legales fueron proporcionados por diferentes filiales dentro de Pemex, hasta que al final fueron proporcionados por MGI Asistencia Integral. Inicialmente, la construcción estaba a cargo de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI). En mayo de 2019, pasó a cargo de PTI-ID; en octubre de ese año, la empresa subcontrató a MGI.

Falta claridad

El problema es que, antes del informe de la ASF, no se había dado a conocer que MGI participaba en la construcción de Dos Bocas. Además, ni las contrataciones para la refinería ni los estados financieros de las empresas MGI y PTI-ID son de acceso público. Todo esto, según la ASF, incrementa el riesgo de falta de transparencia. El problema es que la subcontratación y el cambio de responsables en la construcción hace que sea más complicado mantener un seguimiento en la inversión para la Secretaría de Energía y Pemex. Con información de Reforma https://www.reforma.com/contratan-outsourcing-y-opacan-dos-bocas/ar2136838?v=3

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