Reforma laboral 40 horas está vigente PERO ley secundaria aún se debate. ¿Cuál límite de horas extra aplico: 9 o 12? Riesgo de multa si eliges mal

Reforma laboral 40 horas está vigente PERO ley secundaria aún se debate. ¿Cuál límite de horas extra aplico: 9 o 12? Riesgo de multa si eliges mal

La reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas fue publicada el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación. Está vigente. Pero existe un problema crítico: no hay claridad sobre cuándo aplican los nuevos límites de horas extraordinarias.

El decreto modifica el artículo 123 constitucional. Establece reducción gradual de jornada (2027-2030) y nuevo esquema de horas extra. Pero hay un vacío legal: mientras la jornada tiene calendario claro, las horas extra no. Eso crea confusión para empresas y trabajadores. ¿Qué rige en 2026? ¿La vieja norma o la nueva?

¿Qué cambió con la reforma?

La reforma introduce dos ejes principales:

Eje 1: Reducción gradual de jornada laboral.

Calendario claro:

2026: Continúa 48 horas semanales (estado actual)

Continúa 48 horas semanales (estado actual) 2027: Baja a 46 horas

Baja a 46 horas 2028: Baja a 44 horas

Baja a 44 horas 2029: Baja a 42 horas

Baja a 42 horas 2030 en adelante: 40 horas semanales (definitivo)

Este es claro. Todos saben qué horas aplican cada año.

Eje 2: Nuevo régimen de horas extraordinarias.

La reforma establece:

Máximo 4 horas diarias de horas extra

Máximo 4 días por semana con horas extra

Total: máximo 16 horas extra semanales (4 días × 4 horas)

Pero aclara después: máximo 12 horas extra semanales en total

Pago adicional: 100% más por horas extra normales

Pago adicional: 200% más si se excede el límite de 12 horas

Este esquema es más restrictivo que el actual (que permite hasta 9 horas extra semanales sin límite de días).

¿Cuál es el vacío legal?

El problema es que la reforma no especifica cuándo aplican estos nuevos límites de horas extra.

La reducción de jornada tiene calendario: 2027, 2028, etc. Pero las horas extra no tienen calendario de transición explícito.

Esto genera dos interpretaciones posibles:

Interpretación 1: Aplican desde ya (marzo 2026).

El decreto dice que entra en vigor "al día siguiente de su publicación" (4 de marzo de 2026). Por lectura literal, eso significa que el nuevo límite de 12 horas extra ya está vigente.

Si aplicamos esto: desde marzo 2026, empresas solo pueden mandar 12 horas extra por semana. Punto.

Interpretación 2: Aplican después con la jornada de 40 horas (2030).

Los especialistas argumentan que ambas medidas (reducción de jornada + nuevo límite de horas extra) son parte del mismo rediseño laboral. No tiene sentido aplicar una sin la otra.

Ejemplo de por qué: Si en 2026 se permite solo 12 horas extra por semana, pero la jornada base aún es 48 horas, entonces trabajarías máximo 60 horas semanales (48 + 12). Pero actualmente (antes de reforma) se permite trabajar 48 + 9 = 57 horas. Es casi lo mismo. ¿Para qué cambiar?

Pero si aplicas el nuevo límite de 12 horas en 2030 con jornada de 40 horas, entonces límite es 40 + 12 = 52 horas. Es reducción clara respecto a ahora.

¿Cuál interpretación es correcta?

Actualmente, no hay certeza legal definitiva. Pero indicios apuntan a que el nuevo límite de horas extra NO aplica aún.

Razón 1: Falta de legislación secundaria.

El Congreso tiene 90 días (desde 3 de marzo, vence aproximadamente 2 de junio de 2026) para actualizar la Ley Federal del Trabajo. Esa ley mantiene el límite de 9 horas extra semanales.

Si el nuevo límite de 12 horas ya estuviera vigente, la ley secundaria estaría desfasada. Eso es inviable. Por eso lo lógico es que la ley secundaria se actualice primero, y luego aplique el nuevo límite.

Razón 2: Propuestas legislativas en curso.

Las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo apuntan a una transición gradual también para horas extra, no a aplicación inmediata.

Eso refuerza la idea de que el cambio de 9 a 12 horas será gradual, no abrupto desde marzo.

Razón 3: Coherencia del sistema.

Aplicar nueva regulación de horas extra sin nueva jornada base crearía distorsiones. Especialistas en derecho laboral argumentan que ambas deben ir juntas.

¿Qué sucede mientras hay ambigüedad?

Mientras no haya claridad legal, reina la incertidumbre.

Para empresas:

¿Qué límite aplico? ¿Los 9 horas extras semanales de la ley actual? ¿O los 12 de la reforma?

Si aplico 9 (conservador): Estoy seguro legalmente, pero pierdo flexibilidad para requerir horas extra

Si aplico 12 (como dice reforma): ¿Pero qué si revisión laboral dice que no era vigente aún? Riesgo de multa

Para trabajadores:

¿Cuál es mi derecho? ¿La empresa puede mandarme 12 horas extra si la ley aún dice 9?

Si acepto 12 horas: ¿Pero qué si hay inspección y dicen que debería ser 9? Reclamo retroactivo de pago

Si rechazo 12 horas: ¿Puedo perder mi trabajo o ser discriminado?

Para autoridades laborales:

Durante una auditoría o inspección, ¿qué criterio aplicar?

¿Revisar por 9 horas (norma actual)? ¿O por 12 horas (reforma)?

¿Diferentes inspectores pueden aplicar criterios distintos? Generar inconsistencia

¿Qué dice la ley sobre horas extra actualmente (2026)?

Hasta que se actualice la legislación secundaria, rige la Ley Federal del Trabajo actual:

Máximo 9 horas extras semanales (artículo 66)

(artículo 66) Pago de horas extra: 100% del salario por hora (mínimo)

No hay límite de días por semana (podrías trabajar horas extra de lunes a viernes, o menos días con más horas)

Acuerdo entre empresa y trabajador puede establecer más (si ambos están de acuerdo)

Esta es la norma legal vigente hasta que Congreso actualice la ley secundaria.

¿Cuándo entra en vigor realmente la reforma?

La reforma ya está en vigor constitucionalmente. Fue publicada el 3 de marzo. Desde el 4 de marzo, es ley constitucional.

Pero su aplicación práctica depende de:

1. Actualización de leyes secundarias (ley federal del trabajo, códigos locales).

Plazo: 90 días desde publicación (vence aproximadamente 2 junio 2026). Se espera que el Congreso actualice la Ley Federal del Trabajo con el nuevo esquema de horas extra.

2. Calendario de la jornada de 40 horas.

Como establecido: 2027-2030 gradualmente.

3. Posibles medidas transitorias.

El Congreso podría establecer que el nuevo límite de horas extra aplique desde cierta fecha (2027, 2028, o 2030), no desde 2026.

Riesgo de conflicto laboral

La ambigüedad abre puerta a conflictos.

Escenario 1: Empresa es auditada.

Inspector revisa registros 2026. Ve que empresa mandó 11 horas extra a un trabajador en semana X. ¿Viola reforma (aplica 12) o no viola (aplica 9)?

Inspector podría citar a empresa por incumplimiento. Empresa se defiende: "La ley secundaria aún no se actualiza, así que aplican los 9 de la ley actual".

¿Quién tiene razón? Depende de cómo interprete la autoridad laboral.

Escenario 2: Trabajador demanda empresa.

Trabajador trabajó 13 horas extra en semana. Demanda: "Me pagaron como si fuera legal, pero la reforma permite máximo 12. Me deben pago adicional del 200% para hora 13".

Empresa se defiende: "La reforma aún no aplica, la ley dice 9 horas, así que esa semana no violamos nada".

¿Juzgado falla a favor de cuál? Depende de si considera que reforma ya está en vigor operativamente.

Escenario 3: Dos empresas, dos criterios.

Empresa A aplica conservador: máximo 9 horas extras. Empresa B aplica reforma: máximo 12 horas extras.

Si ambas son auditadas, una puede ser sancionada por aplicar mal y otra no. Inconsistencia genera conflicto.

¿Qué deberían hacer empresas ahora?

Uno: Mantener conservador. Aplica el límite de 9 horas extras semanales (norma actual). Mientras la ley secundaria no se actualice, es lo más seguro legalmente.

Dos: Documentar decisión. En políticas internas, especifica que estás aplicando 9 horas extras porque la ley secundaria aún no se reforma. Así proteges a la empresa si hay auditoría.

Tres: Monitorear cambios legislativos. Cuando el Congreso actualice la Ley Federal del Trabajo (esperado para junio 2026), revisa qué dice sobre horas extra y aplica inmediatamente.

Cuatro: Consultar con asesor laboral. Cada empresa tiene contexto diferente. Un especialista puede ayudar a evaluar riesgo y estrategia.

¿Qué deberían hacer trabajadores ahora?

Uno: Conoce tu derecho actual. Hasta que haya cambio legal, máximo 9 horas extras semanales. Si empresa te pide más, pregunta por qué.

Dos: Documenta horas trabajadas. Lleva registro de qué horas hiciste cada semana. Si pasa a 9 y empresa no paga extra correctamente, tienes prueba.

Tres: No aceptes cambios sin avisar. Si empresa dice "ahora aplican 12 horas extras", pide explicación. No es obligatorio aceptar sin cuestionar.

Cuatro: Consulta con sindicato o PRODECON si hay duda. Tu sindicalista (si hay) o PRODECON pueden aclarar qué rige.

¿Falla en técnica legislativa?

Sí. Especialistas señalan que la reforma omitió establecer calendario claro para horas extra, como sí lo hizo para la jornada.

Lo correcto hubiera sido:

"Las nuevas reglas de horas extraordinarias entrarán en vigor el [fecha], cuando se actualice la legislación secundaria".

O: "El límite de horas extraordinarias será gradualmente... 2026: 9 horas (actual), 2027: 10 horas, 2028: 11 horas, 2029: 12 horas".

Pero la reforma no hace eso. Simplemente dice "se establecen..." sin especificar transición.

Es defecto en redacción legal que genera la incertidumbre actual.

¿Cuándo se espera claridad?

Probablemente en junio de 2026, cuando el Congreso presente la ley secundaria actualizada.

La ley secundaria explicará:

Exactamente cuándo aplica el nuevo límite de 12 horas extras

Si hay transición gradual o cambio abrupto

Cómo se calcula en relación a la jornada de 40 horas

Detalles de pagos adicionales del 200%

Excepciones o sectores especiales

Hasta entonces, reina la ambigüedad.

Conclusión: Reforma está en aire

La reforma de 40 horas es histórica. Cambia el modelo laboral mexicano. Pero su implementación está incompleta.

El nuevo límite de horas extra (12 semanales en lugar de 9) está en la Constitución, pero no está operativo aún porque:

La ley secundaria no se ha actualizado

No hay calendario explícito de aplicación

Crear incoherencia si aplica sin la nueva jornada de 40 horas

Para empresas: mantén conservador con 9 horas extras mientras haya ambigüedad.

Para trabajadores: conoce que actualmente aplican 9 horas extras máximo.

Para todos: espera claridad legislativa en junio 2026. Cuando el Congreso actualice la Ley Federal del Trabajo, tendrá respuestas definitivas.

Hasta entonces, la reforma es real, pero su aplicación está en suspense.