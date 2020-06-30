Carlos Romero Aranda, procurador fiscal federal, anunció que se presentarán acciones penales contra las redes factureras

Carlos Romero Aranda, procurador fiscal federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que se tomarán acciones penales a través de querellas en contra de las redes de factureras que emitan documentos fiscales falsos. Dijo que las penas podrían ascender hasta a nueve años de prisión por perjuicio fiscal. Sin embargo antes de implementar estas acciones, las autoridades fiscales, enviarán avisos de buena fe a contribuyentes, con la finalidad de que estos puedan regularizarse. Contarán con un plazo de tres meses para que se regularicen, si este plazo se cumple entonces sí se presentaran las querellas. "Se les va a dar 3 meses para que cumpla y se regularicen, si en estos tres meses no se regularizan, la procuraduría fiscal presentará las querellas contra los involucrados, ya que entonces se presume que si hay un contubernio entre ambas partes" afirmó el procurador fiscal. Por tanto las querellas serán presentadas con la finalidad de combatir la defraudación fiscal y el lavado de dinero contra las factureras que emiten estos documentos fiscales falsos y contra quienes compraron las facturas falsas. "Se presentaron siete querellas contra los grupos principales de estas factureras por el delito de defraudación fiscal", notificó el procurador fiscal federal. Las sanciones fiscales por defraudación fiscal o equiparada tendrá una pena de hasta 9 años de prisión, en caso de que este proceso trasciende a delincuencia organizada, tendrá una sentencia de hasta 16 años así como el decomiso de los bienes. Carlos Romero explicó que "Ha habido acciones fundamentales que el mandatario López Obrador ha implementado para que el cambio fiscal sea notorio, la primera es la eliminación de compensación universal, la cual causaba hoyos al fisco federal, la segunda fue no permitir la condonación de impuestos, y la tercera fue la reforma de factureras, la cual ya es considerada como delincuencia organizada". Anunció que estas acciones les permiten a las autoridades fiscales llegar a las cabezas operativas de las redes factureras, a través de estas investigaciones por parte de la SHCP. Concluyó que "todos debemos pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria" TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/sientes-que-haciendo-home-office-trabajas-mas-tiempo-el-69-de-las-personas-opinan-lo-mismo/

Avances de la investigación contra redes factureras

Mediante un comunicado de prensa el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que se han identificado más de 43 empresas factureras, que han cometido defraudación fiscal. Han participaron 8 mil 212 personas, tanto físicas como morales. Se las está investigando por 93 mil mdp amparados en documentos fiscales falsos, con los cuales evadieron 24 mil 583 mpd de ISR y 11 mil 396 mdp de IVA, además de una retención de ISR de la nómina de trabajadores que no fue pagada al SAT, y asciende a 19 mil 146 mdp. "En total, en 2017, dejaron de pagar contribuciones al SAT por 55 mil 125 mdp como consecuencia de todas estas operaciones simuladas", informó. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/la-shcp-estima-recuperar-cerca-de-100-mil-millones-de-pesos-con-los-impuestos-digitales/ Con información de Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal Federal.

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