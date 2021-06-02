De los 500 mil contratos colectivos que se estiman en México, solamente se han legitimado 887. Uno de los cambios introducidos por la reforma laboral de 2019 fue la introducción de mecanismos para ...

De los 500 mil contratos colectivos que se estiman en México, solamente se han legitimado 887. Uno de los cambios introducidos por la reforma laboral de 2019 fue la introducción de mecanismos para que los contratos colectivos de trabajo sean votados democráticamente por los trabajadores. Los contratos colectivos de trabajo contienen información importante para los trabajadores como salarios, vacaciones, y duración de las jornadas laborales. Sin embargo, muchas veces no los votaban. “No se votaban los contratos, los firmaban los representantes del patrón y del sindicato. Ni la obligación de dárselos a conocer existía”, dijo Rolando Silva, presidente de la comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de México, en entrevista con El Contribuyente.

Los contratos ilegítimos dejarán de existir

Actualmente, la legitimación de los contratos colectivos en México es una fuerte señal para los socios comerciales del T-MEC de que los contratos son seguros y se cuenta con el apoyo de los trabajadores. Por esto, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Lujan ha determinado que los contratos colectivos que no se legitimen dejarán de existir. Para esto, la nueva reforma laboral establece una consulta a los trabajadores. En ella, se pregunta a los trabajadores si están de acuerdo con el sindicato que los representa en los contratos colectivos; así, se legitiman estos contratos. La idea es garantizar que el contrato se firmó entre los trabajadores y el sindicato, y que no se dio prioridad a los intereses privados del sindicato y la empresa.

Empresas ya están legitimando contratos

Esta semana, Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS, dijo que las empresas deben empezar a legitimar los contratos. Además, dijo que este proceso debe hacerse sin la interferencia de terceros. Según datos de la STPS, hasta el momento se han legitimado 887 contratos colectivos del medio millón que existe. Aunque, en realidad, no se sabe exactamente cuántos contratos así existen porque no hay registros. De todas formas, de acuerdo con Encinas, las empresas no van al paso deseado. Hay que recordar que el 1 de mayo de 2023 es el último día para legitimar el contrato. De lo contrario, se dará por terminado conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a legitimación. Aunque en el proceso solamente participan sindicatos y trabajadores, las empresas también deben involucrarse. Como reporta Reforma, Naomi Fellows, consejera laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, dijo que las empresas deben documentar todo lo que pasa con los contratos y ser transparentes. Así, podrán evitar problemas mayores si se da una controversia laboral. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/urgen-a-legitimar-contratos-colectivos-sin-terceros/ar2194386 https://www.milenio.com/negocios/cumplir-t-mec-legitimado-887-contratos-colectivos-stps

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