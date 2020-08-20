México subió sus ingresos tributarios en 3.2 % respecto al año anterior durante los primeros seis meses del año. Incluso en plena emergencia sanitaria por el COVID-19, entre enero y junio de 2020 ...

México subió sus ingresos tributarios en 3.2 % respecto al año anterior durante los primeros seis meses del año. Incluso en plena emergencia sanitaria por el COVID-19, entre enero y junio de 2020 los ingresos tributarios del país incrementaron un 3.2 %, respecto al año anterior. Así lo informó en un comunicado el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La dependencia explicó que, derivado de la pandemia, la recaudación ha sido afectada negativamente en diferentes economías del mundo; sin embargo, en México los ingresos tributarios han aumentado pese a la crisis económica global. Según el análisis del SAT, el país más afectado en cuanto a recaudación de ingresos de los contribuyentes es Estados Unidos, ya que durante el primer semestre del año, este decreció de 1, millón 837 mil 617 USD, en 2019, a 1 millón 453 mil 558 USD, en 2020. Es decir, hubo un -20.9% en sus ingresos tributarios. De acuerdo con el SAT estos han sido los ingresos tributarios en diferentes economías del mundo:

Ingresos tributarios en economías con información disponible (periodo enero a junio 2019/2020) País 2019 2020 Variación nominal Moneda México 1,694,099 1,748,838 3.2 Peso mexicano Guatemala 31,478 29,827 -5.2 Quetzal Italia 200,287 186,304 -7.0 Euro España 87,456 77,799 -11.0 Euro Costa Rica 2,310,300 2,041,548 -11.6 Colón Alemania 155,622 135,741 -12.8 Euro Reino Unido 325,752 274,054 -15.9 Libra Bélgica 56,645 46,711 -17.5 Euro Estados Unidos 1,837,617 1,453,558 -20.9 USD

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Recaudación en primeros semestres de 2010 al 2020

Por otra parte, según la información pública del SAT, durante la década de 2010 a 2020, en los primeros seis meses, los ingresos tributarios han reflejado un incremento anual, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Año Total de ingresos tributarios para el primer semestre 2010 $ 650,177.00 2011 $ 664,768.00 2012 $ 657,920.00 2013 $ 789,187.00 2014 $ 923,933.00 2015 $ 1,228,944.00 2016 $ 1,393,106.00 2017 $ 1,468,911.00 2018 $ 1,558,076.00 2019 $ 1,694,099.00 2020 $ 1,748,839.00

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