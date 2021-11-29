El Inegi reveló el jueves pasado que el Producto Interno Bruto se contrajo un 0.4% en el tercer trimestre del presente año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado jueves en conferencia de prensa que “está creciendo la economía (de México) y se va a cumplir con el pronóstico de que se va a crecer este año 6%”. “Hay varios indicadores, yo creo que el mejor es el de la creación de empleos formales y otro indicador que ayuda mucho a saber lo qué está sucediendo, en cuanto a crecimiento económico, es inversión extranjera, la llegada de inversión extranjera y en los dos casos (...) hay récord, nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos al seguro social, nunca como ahora", indicó el mandatario. De acuerdo con El País, si se compara el tercer trimestre de este año con el mismo periodo del 2020, la economía muestra un crecimiento del 4,7%. En el cual, la industria avanzó un 5%; el sector servicios, un 4,4%; y las actividades primarias, un 0,3%. Como informa Infobae, la proyección de crecimiento de 6.1% para 2020 se mantiene vigente, pues en cifras originales, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano creció un 4.5% interanual en el tercer trimestre y acumula en los primeros nueve meses del año un crecimiento del 6.4 por ciento. No sólo el PIB ha crecido, la inflación está subiendo a niveles no vistos en los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó 7.05%, en la primera quincena de noviembre comparado con el 6.36% de la segunda mitad de octubre. Se trata de su registro más alto desde abril de 2001.

Tasa de crecimiento optimista

En septiembre el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas explicó que la tasa de crecimiento proyectada del PIB para 2022 de 4.1% es optimista, sobre todo si se compara con el consenso de analistas tanto de la encuesta del Banco de México (2.9%), como los de Citibanamex (3.0%) y los del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF (2.9%). Adicionalmente, indicó que los pronósticos de inflación y tasa de interés para 2022 también caen en el lado optimista del espectro en 3.4% y 5.0%, respectivamente, comparándolos con la media del consenso de las encuestas que oscilan entre 3.7 y 3.9% en el caso de la inflación y entre 5.25% y 5.50% en el caso de la tasa de intereses. El jueves pasado el Inegi informó que en el tercer trimestre de este año el PIB se contrajo 0.43 por ciento respecto al segundo trimestre, cifra que casi duplica la caída de 0.23 por ciento. Por lo que especialistas dudan que el PIB crezca al 6% como lo estima el presidente. De acuerdo con Reforma, Daniel Arias Novelo, analista de Monex, comentó que las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y del PIB dadas a conocer por el Inegi, apuntan que será difícil alcanzar un crecimiento de 6% este año. Además, menciona que para lograr el objetivo es necesario que de octubre a diciembre el avance respecto al tercer trimestre sea de 3 por ciento, por lo menos, ya que el PIB todavía se ubica 2.08 por ciento por debajo del primer trimestre del 2020, previo al inicio de la pandemia. Finalmente, dicho medio explica que los tres grandes grupos de actividades que conforman el IGAE sufrieron variaciones en contra en el noveno mes de este año, encabezados por el sector secundario, con una baja de 1.43 por ciento.

Con información de Reforma, El País e Infobae

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