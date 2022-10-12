Uno de los retos de Martínez Dagnino al frente del fisco mexicano es mejorar la disponibilidad de citas, aseguran especialistas Antonio Martínez Dagnino tomó posesión recientemente como el nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Martínez Dagnino en el cargo, luego de que pasó a la ahora ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, a dirigir la Secretaría de Economía. Martínez Dagnino era el titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT. Uno de sus logros fue que en solo tres años y 9 meses de la actual administración, la AGGC recaudó en auditorías el 107% de lo cobrado en los seis años de la administración anterior, al tener un ingreso de 719 mil 832 millones de pesos, mientras que durante toda la administración pasada se cobraron 672 mil 055 millones de pesos.

Retos para el nuevo jefe del SAT

De acuerdo con Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, entre los retos que el nuevo jefe del SAT tiene que superar se encuentran los siguientes: En entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que el primer reto que enfrentará Martínez Dagnino como jefe del SAT, es aumentar el padrón de contribuyentes. Tavares Sánchez señaló que de acuerdo con el "Informe tributario de gestión" del SAT, en México hay 60 millones de contribuyentes, de los cuales poco más de 2 millones son personas morales. Por lo tanto, 58 millones son personas físicas. Además, explicó que la información del INEGI indica que hay cerca de 98 millones de personas económicamente activas, de 15 años o más, que son las que deberíamos estar pagando impuestos. Por eso, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México considera que incrementar el número de personas físicas, de 58 a 98 millones, es un gran reto. "Hay 40 millones de posibles nuevos contribuyentes, y ese es un reto para el nuevo jefe del SAT", expresó.

Mejorar los procesos administrativos para el pago de impuestos

Tavares Sánchez dijo que otro reto es mejorar los procesos de gestión administrativa. Por ejemplo, señaló que hay días que es complejo obtener una cita del SAT porque no hay. Así que alguien que quiere una cita del SAT, para poder cumplir con alguna obligación fiscal, no la puede obtener de manera inmediata. Los contribuyentes tienen que esperar, y esos tiempos de espera pueden ser hasta de 4 meses. Por eso, con ese ejemplo, el especialista señaló que el SAT tiene un reto importante para mejorar estos procesos administrativos, relacionados con el pago de impuestos.

Facilitar el pago de impuestos para incentivar las inversiones

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México indicó que otro reto importante es crear las condiciones suficientes y necesarias para atraer la inversión desde una perspectiva fiscal y tributaria. El especialista considera que se deben incentivar las inversiones, a través de la generación de condiciones y facilidades que permitan a los nuevos inversionistas, sobre todo extranjeros, el pago de impuestos.