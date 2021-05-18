La Prodecon recordó la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas físicas y recomendó enviarla antes de esta fecha.

La Prodecon recordó la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas físicas y recomendó enviarla antes de esta fecha.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), recientemente recordó que aún se puede presentar la declaración anual de personas físicas del ejercicio fiscal 2020. La fecha límite para presentar la declaración anual es el lunes 31 de mayo de 2021, pero el ombudsman fiscal recomendó enviarla antes de esta fecha. La Prodecon también expuso las siguientes consideraciones:

Devolución automática

Si un contribuyente presenta la declaración anual y determina un saldo a favor del Impuesto sobre la Renta (ISR), la autoridad se lo podrá devolver de manera automática. Es decir, sin la necesidad de presentar el formato electrónico de devoluciones.

Pago en parcialidades

Si en la declaración anual resulta un impuesto a cargo, el pago se puede efectuar hasta en seis parcialidades, mensuales y sucesivas. Esto sucederá sin necesidad de garantizar el interés fiscal, siempre que la declaración se presente a más tardar el 31 de mayo de 2021 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.

Multas por no cumplir

Las personas físicas obligadas a presentar la declaración anual, deben enviarla a más tardar el 31 de mayo de 2021 para evitar las siguientes multas:

De 1,560 a 19,350 pesos, por cada una de las obligaciones no declaradas.

Si la autoridad solicita la declaración y se presenta fuera del plazo que se indique en el requerimiento, o no se cumple con éste, la multa será de 1,560 a 38,700 pesos, por cada obligación fiscal.

Declara en tu casa

Con el programa “Declara en tu casa 2021“, Prodecon asesora a los contribuyentes para cumplir a tiempo con la declaración. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 11 de mayo de 2021.

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