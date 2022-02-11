Al responder un planteamiento, el SAT explicó qué significa el concepto de mecanismo de verificación. El Instructivo de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet al que se le incorporó el...

Al responder un planteamiento, el SAT explicó qué significa el concepto de mecanismo de verificación. El Instructivo de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet al que se le incorporó el complemento Carta Porte, señala que si en el “Número de identificación o registro fiscal (NumRegIdTrib)” la clave del país corresponde a un país del catálogo donde la columna “Formato de Registro de Identidad Tributaria” tiene un valor:

Si tiene mecanismo de verificación en línea (hay valor en la columna Validación del Registro de Identidad Tributaria), debe existir en el registro del país.

Si no tiene mecanismo de verificación (no hay valor en la columna Validación del Registro de Identidad Tributaria), debe cumplir con el patrón que se publique en la columna Formato de Registro de Identidad Tributaria.

Planteamiento de la Coparmex

Lo anterior lo expuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un planteamiento que le entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el documento, el sindicato empresarial le preguntó a la autoridad fiscal lo siguiente: ¿Qué significa el concepto de mecanismo de verificación, quiere decir que coincida con el registro del SAT y si no hay mecanismo de verificación debe ponerse algún dato que establece el SAT en el catálogo de carta porte del Excel?

Respuesta del SAT sobre el mecanismo de verificación

Como parte de su respuesta, el SAT explicó que un mecanismo de verificación es el conjunto de elementos que permite validar la información correspondiente al número de registro de identidad tributaria, ya sea vía web de manera síncrona o asíncrona, o bien por medio de una estructura definida (expresión regular) que se define en el catálogo c_Pais de CFDI. Por último, la autoridad fiscal resaltó que en el caso de que la clave del país no cuente con un valor o indicación en la columna “Validación del Registro de Identidad Tributaria” o “Formato de Registro de Identidad Tributaria”, del catálogo antes mencionado no es necesario realizar validación alguna. Esto lo publicó el SAT en el documento Cuarta Reunión Bimestral 2021 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente. Puedes revisar el planteamiento de la Coparmex y la respuesta del SAT aquí / Páginas: 33 y 34 / Fecha de publicación: el documento tiene fecha de agosto de 2021.