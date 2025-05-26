Mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito puede abrirte las puertas a más y mejores créditos. Descubre cómo elevar tu puntuación de forma efectiva Obtener un crédito más grande, con mejores tasas o pl...

Mejorar tu Mi Score en Buró de Crédito puede abrirte las puertas a más y mejores créditos. Descubre cómo elevar tu puntuación de forma efectiva Obtener un crédito más grande, con mejores tasas o plazos más largos, muchas veces depende de un solo factor: tu Mi Score en el Buró de Crédito. Esta puntuación de riesgo crediticio es clave para generar confianza ante bancos, financieras y hasta aseguradoras.

¿Qué es Mi Score y por qué importa?

Mi Score es una calificación que refleja la probabilidad de que una persona incurra en un atraso de pago de 90 días o más en los próximos 12 meses. Se genera con base en el Reporte de Crédito Especial y solo puede consultarse al mismo tiempo que se solicita dicho reporte. Este score predice tu nivel de riesgo crediticio y se divide en cuatro categorías:

Categoría Puntuación Color Bajo 413 a 586 Rojo Regular 587 a 667 Naranja Bueno 668 a 700 Amarillo Excelente 701 a 754 Verde

A mayor puntuación, menor es el riesgo percibido por el otorgante de crédito. Así, tener un Mi Score alto no solo te facilita obtener créditos, sino que también puede influir positivamente en otros aspectos como la prima de un seguro de auto o la renta de un inmueble.

¿Cómo mejorar tu Mi Score?

Durante el programa “Consultorio Buró”, Buró de Crédito ha señalado que mejorar tu puntuación es posible, pero requiere disciplina. Aquí las recomendaciones clave:

Paga tus créditos puntualmente: Haz al menos el pago mínimo en tiempo. Los pagos constantes y sin retrasos son esenciales.

Haz al menos el pago mínimo en tiempo. Los pagos constantes y sin retrasos son esenciales. Evita vivir del crédito: No uses más del 40% de tus ingresos fijos en crédito y procura no superar el 50% del uso disponible en tus líneas de crédito.

No uses más del 40% de tus ingresos fijos en crédito y procura no superar el 50% del uso disponible en tus líneas de crédito. Haz pagos frecuentes en tarjetas: Varios pagos pequeños al mes ayudan a mantener tu saldo bajo y mejoran tu tasa de utilización.

Varios pagos pequeños al mes ayudan a mantener tu y mejoran tu tasa de utilización. Mantén tus cuentas abiertas: La antigüedad del crédito cuenta. Usa tus cuentas activas con responsabilidad.

La antigüedad del crédito cuenta. Usa tus cuentas activas con responsabilidad. Solicita crédito estratégicamente: Pedir en muchos lugares en poco tiempo puede afectar tu score. Solicita uno a la vez.

Pedir en muchos lugares en poco tiempo puede afectar tu score. Solicita uno a la vez. Diversifica tus créditos: Combina créditos revolventes (tarjetas) con créditos a plazos (como préstamos personales o automotrices).

¿Sabías que existen diferentes scores?

Cada sociedad de información crediticia tiene su propia fórmula. El score más consultado en México es el de Buró de Crédito, lo que lo convierte en una herramienta clave para cualquier persona que planee solicitar un crédito o simplemente quiera fortalecer su perfil financiero.

Conclusión: tú controlas tu puntuación

Tu Mi Score depende de tus decisiones financieras. Mantener un buen comportamiento de pago y manejar con prudencia tus líneas de crédito no solo te dará acceso a mejores productos financieros, sino que también reforzará tu estabilidad económica personal.