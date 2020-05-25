Walmart de México y Centroamérica (Walmex) anunció que pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 8 mil 79 millones de pesos, como parte de sus asuntos fiscales por la venta de la cadena de restaurantes Vip's. Según un comunicado enviado por Walmex a La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refieren que "incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales". Walmex anunció que dicho pago se verá reflejado en el estado de resultados consolidado del segundo trimestre del presente año, que corresponde al periodo de abril a junio de 2020. En febrero se dio a conocer que el SAT emitió un oficio de liquidación a Walmart por una cantidad de 10 mil 559 millones de pesos. En esa fecha, el SAT reclamó a Walmart de México y Centroamérica (Walmex) el pago de 10 mil millones de pesos por la venta de Vips. La cantidad reclamada de 10 mil 559 millones de pesos representaba el 14.9% del flujo de efectivo antes de pago de impuestos y depreciación de 2019 de la empresa. Fue en el año 2014 cuando Walmart de México vendió a ALSEA 362 restaurantes, de los cuales 263 eran sucursales de Vips, 90 de El Portón, 7 Ragazzi y 2 de La Finca.