El dolor de hombro puede ser causado por una lesión en músculos, ligamentos o tendones de la zona. Por lo general, cuando esto ocurre, la molestia es más fuerte cuando se mueve el brazo, lo que res...

El dolor de hombro puede ser causado por una lesión en músculos, ligamentos o tendones de la zona. Por lo general, cuando esto ocurre, la molestia es más fuerte cuando se mueve el brazo, lo que resulta un inconveniente para realizar las actividades diarias. Teniendo en cuenta la cantidad de opciones que hay para aliviar este tipo de dolor, lo mejor es acudir a un profesional. Pero, ante cualquier dolor, ¿se debe pedir cita con traumatólogo? Aquí te lo explicamos.

¿Qué puede causar dolor en el hombro?

Hay varias posibles razones por las que estás sintiendo dolor en tu hombro, por lo que es necesario que pidas cita con un especialista para saber la causa de la molestia y, en consecuencia, que se te indique el tratamiento adecuado según tu caso. Cabe mencionar que el dolor en tu hombro puede deberse a:

Lesión en el manguito rotador.

Desgaste del hombro.

Tendinitis del hombro o de los bíceps.

Bursitis.

Luxación.

Inestabilidad

Hombro congelado.

También puede suceder que undolor de hombro aparezca a causa de una lesión, por ejemplo, una compresión del cuello, misma que ocurre por la presión que pone el acromion sobre los tejidos blandos subyacentes cuando levantas tu brazo. Cuando frota contra los tendones del manguito rotador, puede causar dolor y limita el movimiento del brazo. Por supuesto, una fractura por caída o impacto sobre el hueso del hombro te causará dolor severo. Si hay magullones e inflamación en la zona después de golpearte el hombro, debes acudir al traumatólogo. Además, pacientes con osteoartritis tienen**riesgo de padecer desgaste en los tejidos del hombro,**ocasionando inflamación, rigidez y por supuesto, dolor.

¿Cómo saber si el dolor en mi hombro es grave y debo acudir al médico?

Considerando que una de las articulaciones que más movemos de nuestro cuerpo es el hombro, es frecuente que se produzcan dolores en esta zona. Por lo general, las molestias en el hombro son temporales, por lo que los pacientes no acuden al traumatólogo para recibir tratamiento. Sin embargo, este especialista te da recomendaciones para prevenir futuros dolores. Por otro lado, hay que tener en cuenta quela edad puede contribuir a la aparición de dolores como los que sentimos en el hombro. Con frecuencia, se es más propenso a desgaste de las articulaciones a partir de los 30 años, por lo que también tenemos más riesgo de sufrir accidentes o bien enfermedades que producen molestias o dolores. Entonces, para determinar si es necesario acudir a un traumatólogo por dolor en el hombro, debes prestar mucha atención a los síntomas. Si experimentas estos síntomas sin causa aparente o bien, después de haber sufrido un accidente, pide cita con un especialista en traumatología:

Molestia al mover tu brazo tanto hacia adelante como hacia atrás.

Sensibilidad en tu hombro.

Que no puedas mover el hombro por el dolor.

Rigidez e inflamación.

En cualquiera de los casos, pedir cita con el Dr. Manrique, uno de los mejores traumatólogos en Monterrey es una excelente decisión para evitar que la condición empeore con el paso del tiempo. Si el dolor en tu hombro te está limitando tu movilidad o es persistente, es necesario que acudas al especialista. La buena noticia es que puedes comunicarte con el doctor vía online y agendar una cita en cuestión de minutos para recibir la mejor atención para tu salud.