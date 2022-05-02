La Constancia de Situación Fiscal contiene información como datos de identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente. La versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) entrará en vigor el 1 de julio, por lo que es indispensable que los trabajadores tramiten una Constancia de Situación Fiscal antes de la fecha mencionada para que sus salarios sean deducibles. La nueva forma de facturación electrónica exige que los contribuyentes cuenten con su constancia actualizada, en la que el nombre y el código postal del domicilio deberá coincidir con el que el fisco tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Además del código postal, se agregará el régimen fiscal del empleado, ya que de lo contrario las empresas no podrán hacer las deducciones correspondientes a cada recibo de nómina, explicó Ramiro Ávalos, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). De acuerdo con Reforma, el IMCP ha pedido al Servicio de Administracion Tributaria (SAT) una prórroga para que la nueva versión del CFDI sea obligatoria hasta septiembre, con lo que se daría más tiempo a los trabajadores para obtener este documento. Por su parte, Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, dijo al medio que no existe un motivo fiscal por el cual los empleadores pudieran negar el pago de sus salarios a aquellos trabajadores que no entreguen este documento.

¿Para qué sirve?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento que sirve para saber si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales y contiene información como datos de identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente. Los empleadores suelen pedir esta constancia con el objetivo de verificar la identidad del empleado, así como para corroborar que su registro cuente con los datos correspondientes como el RFC, de acuerdo con Milenio. Aquí te decimos como obtenerla