Capufe incrementa tarifas de peaje hasta un 9% en autopistas como México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco. Transportistas y automovilistas critican el mal estado de las carreteras.

Capufe incrementa tarifas de peaje hasta un 9% en autopistas como México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco. Transportistas y automovilistas critican el mal estado de las carreteras.

A partir de este finde semana, los automovilistas enfrentarán un aumento en las tarifas de peaje en diversas autopistas del país. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) anunció ajustes que van del 5 al 9 por ciento, lo que ha generado descontento entre usuarios y transportistas.

Principales incrementos en tarifas

Los ajustes afectan algunas de las autopistas más transitadas del país, quedando de la siguiente manera:

Incrementos en tarifas de peaje para autos

Autopista Tarifa anterior Tarifa actual Incremento (%) Cuernavaca-Acapulco $603 $640 6.1% México-Cuernavaca $136 $149 9.5% México-Querétaro $204 $216 5.8% México-Puebla $204 $216 5.8% Córdoba-Veracruz $255 $270 5.8% Torreón-Saltillo $250 $264 5.6% Durango-Mazatlán $743 $784 5.5%

Reacciones al incremento

El anuncio generó críticas en redes sociales. Usuarios denunciaron la falta de mantenimiento y seguridad en varias autopistas, como Cuernavaca-Acapulco y el Arco Norte.

Impacto en transportistas

Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Transportistas A.C. (Amotac), señaló que los aumentos afectan directamente a los transportistas debido al mal estado de las carreteras.

“Estaríamos de acuerdo con el aumento si las carreteras estuvieran en buen estado, pero muchas están peor que las vías libres. Esto incrementa nuestros costos operativos hasta un 20%”.

Las carreteras en mal estado, como el tramo de Cumbres de Maltrata y el Arco Norte, provocan daños en las unidades de carga, incluyendo ponchaduras de llantas y deterioro de suspensiones, lo que se traduce en mayores gastos para las empresas.

Tarifas para Unidades Pesadas

El aumento también afecta a las unidades de carga, con incrementos según su configuración. Por ejemplo:

Incrementos en tarifas de peaje para unidades de carga (Clase 2)

Autopista Tarifa anterior Tarifa actual Incremento (%) México-Puebla $399 $423 6.1% México-Querétaro $428 $453 5.8%

Los ajustes en las tarifas de peaje han generado controversia debido al deterioro de las autopistas, lo que cuestiona la relación entre el costo y la calidad del servicio. Transportistas y automovilistas piden mayor inversión en mantenimiento y seguridad.