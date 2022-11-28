El sector patronal propuso un aumento de 15 por ciento al salario mínimo que entrará en vigor en 2023 y el obrero pidió un alza de 25 por ciento. Ayer en su discurso tras la marcha por los cuatro años del gobierno morenista, el PresidenteAndrés Manuel López Obrador deseó en que el salario mínimo de 2023 pueda aumentar en un 20 por ciento. "En unos días másse anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo. Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el Gobierno", expresó. "Y también deseo que ronde en el 20 por ciento, porque así llegaríamos al final de nuestro Gobierno con un incremento del 100 por ciento en términos reales en todo el territorio nacional", dijo en el templete del Zócalo de la Ciudad de México.

La proyección de la STPS

Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo (STPS) dijo que se espera que se logre un "incremento importante" para el salario mínimo el próximo año. "Esperemos que los próximos días ya pueda definirse cuál va a ser el incremento. Esperemos que sea un incremento importante; no podemos decir ahorita porcentajes, porque depende de esa negociación, pero vemos buen ánimo tanto del sector empresarial como del sector obrero para poder lograr un consenso", dijo la funcionaria. Lo anterior, fue señalado en la sesión permanente el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para discutir las propuestas deincremento salarial que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Además, la funcionaria añadió que casi todos los años se ha logrado el aumento por acuerdo, excepto en 2020, cuando los empresarios no avalaron el incremento aplicado. El sector patronal propuso un aumento de 15 por ciento al salario mínimo que entrará en vigor en 2023 y el obrero pidió un alza de 25 por ciento. "Ya se instala (el Consejo de Representantes) porque ya se recibieron las propuestas de ambos sectores, y luego hay todo un espacio para que se pueda discutir y esperemos que ya a partir del primero de diciembre se pueda definir como dice la Constitución", comentó Luisa Alcalde. Cabe destacar que el alza que se otorgó en 2022 al salario mínimo general fue de 22% a 172.87 pesos diarios; mientras que el 2021, el acuerdo de los representantes de la Conasami fue por un incremento de 15 por ciento