La Resolución Miscelánea Fiscal 2021 incluye la oportunidad para que los que no hayan presentado el aviso debiendo hacerlo, se pongan al corriente. A más tardar el 30 de junio del año pasado, 2020, las personas morales mexicanas estaban obligadas a presentar todas las modificaciones u incorporaciones de accionistas ante el registro federal de contribuyentes (RFC). Esto conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral”, con la que informarían del nombre y el RFC de éstos. Para aquellos que no hayan cumplido con esta obligación durante el ejercicio fiscal 2020, tendrán la oportunidad “por única ocasión”, de ponerse al corriente a más tardar el 31 de marzo de 2021. Además, aquellos que durante el primer semestre de 2021 generen la obligación de presentar el aviso, podrán hacerlo a más tardar el 30 de septiembre de 2021. A continuación reproducimos el artículo transitorio relevante:
Quincuagésimo Tercero. Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción II y B, fracción VI del CFF, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2020, estando obligados a presentar el aviso a que hace referencia la regla 2.4.19., no lo hayan hecho podrán presentar el referido aviso por única ocasión a más tardar el 31 de marzo del 2021. Los contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero del 2021, y durante el primer semestre del 2021 tuvieran que presentar el aviso a que se refieren las citadas disposiciones por que se haya realizado alguna modificación o incorporación respecto a los sujetos citados en las mismas podrán presentar el citado aviso a más tardar el 30 de septiembre del 2021.
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