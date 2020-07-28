La Cámara de Diputados discutirá la iniciativa para facultar a la STPS para inspeccionar que las condiciones entre patrón y empleado se cumplan en la modalidad del home office. La comisión del trab...

La Cámara de Diputados discutirá la iniciativa para facultar a la STPS para inspeccionar que las condiciones entre patrón y empleado se cumplan en la modalidad del home office. La comisión del trabajo en San Lázaro analiza el proyecto para incluir en la Ley Federal del Trabajo (LFT) un capítulo especial con la regulación de la modalidad del home office. Esto daría mayor facultad de supervisión a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), según reporta Factor Capital Humano,. La iniciativa propone la creación de un registro donde las empresas que cuenten con empleados en la modalidad de teletrabajo se registren en ella. Además, propone que la STPS tenga una área especializada para supervisar que se cumplan las condiciones pactadas entre patrón y empleados. Propone también que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fije los salarios para esta modalidad. La iniciativa fue presentada por el diputado Ricardo Flores del Partido Acción Nacional (PAN). Aseguró que tiene como objetivo dar certeza jurídica a la modalidad, que se posiciona entre los procesos de reactivación económica ante la pandemia. Flores propone establecer en el artículo 330-F un capítulo especial que se crearía con el fin de regular el teletrabajo: “Las condiciones del teletrabajo se harán constar por escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la Inspección del Teletrabajo”.

Acciones a realizar de los inspectores de la STPS

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara baja. La propuesta propone que los inspectores de la secretaria de trabajo revisen los siguientes puntos:

Que las empresas que tengan empleados bajo la modalidad del home office sean inscritos en un padrón. En el caso de que el patrón no inscriba a su empleado en el registro, se le pedirá que lo inscriba. Contará con un plazo de 10 días o de lo contrario será acreedor a una multa. Vigilar que el salario no sea inferior al mismo que tiene un trabajador presencial que realiza las mismas actividades. Informar a la Conasami sobre la diferencia de salarios entre un trabajador presencial y un trabajador que labora bajo la modalidad de home office que tengan las mismas funciones. Realizar entrevistas a los teletrabajadores para verificar si cumplen las disposiciones de higiene y seguridad.

De igual manera, los patrones estarán obligados a tener un libro con los teletrabajadores con los que cuenta su empresa, basados con los lineamientos de la STPS. El libro debe te tener:

Datos del trabajador.

Los lugares donde trabaja con frecuencia.

Días y horario en que labora.

Sueldo.

Equipo que se le proporcionó.

En caso de pérdida o deterioro del equipo, la cantidad a pagar por ello.

Obligaciones de los teletrabajadores

Entregar el trabajo en la fecha establecida.

Entregar el producto de acuerdo con la calidad pactada con el patrón.

Cuidar y conservar el equipo proporcionado por el patrón para realizar el trabajo.

Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que sufran los equipo tecnológicos que se le proporcionó.

Con información de Factor Capital Humano. https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/congreso-analizara-dar-mas-dientes-a-la-stps-para-inspeccionar-el-teletrabajo/2020/07/

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