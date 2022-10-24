El adeudo total de Grupo Salinas asciende a los 40 mil millones de pesos, de acuerdo con el SAT. Grupo Salinas pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 772 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, en acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su conferencia de prensa matutina del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las empresas encabezadas por el empresario mexicano, Salinas Pliego, saldaron el adeudo por impuestos atrasados y mostró el comprobante de la liquidación efectuada el pasado miércoles. Además, el mandatario federal detalló que estas compañías tomaron una buena decisión al retirar algunos amparos interpuestos. “Eso es muy bueno, muy bueno de parte de una empresa; es actuar con responsabilidad, con dimensión cívica y social”, dijo AMLO.

Elektra confirma pago al fisco

A través de un comunicado, Grupo Elektra, empresa de Salinas Pliego, confirmó que a raíz de la resolución del 19 de enero de este año por parte de la segunda sala de la SCJN respecto al amparo directo 2497/2018, ha liquidado el crédito fiscal correspondiente al ejercicio de 2006 por un monto de 2 mil 772 millones 62 mil 800 pesos mexicanos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). El adeudo total de Grupo Salinas, que tiene en su poder empresas como Elektra, Tv Azteca, Banco Azteca y Afore Azteca, asciende a los 40 mil millones de pesos, de acuerdo con el SAT. Además, desde hace 10 años, Grupo Salinas mantiene litigios en contra de la autoridad tributaria por lo menos seis adeudo fiscales. Sin embargo, Grupo Elektra aún mantiene adeudos con el SAT, quien le reclama 31 mil 385 millones de pesos por irregularidades fiscales detectadas entre 2007 y 2013. De ese monto, 26 mil 980 millones de pesos derivan de créditos fiscales determinados en una maniobra contable que Grupo Elektra realizó en el desmantelamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación, en 2010: el grupo adquirió por 600 millones de pesos unas sociedades de papel escindidas de Mexicana de Aviación –causando un desfalco multimillonario para los trabajadores–, y presuntamente las utilizó para descontarse más de 28 mil millones de pesos de impuestos entre 2010 y 2013.