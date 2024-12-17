El SAT publicó el aplicativo ISSIF versión 1.0.0.2 para cumplir con la obligación del Artículo 32-H del CFF. Conoce cómo descargarlo y estar al día con tu declaración fiscal

El SAT publicó el aplicativo ISSIF versión 1.0.0.2 para cumplir con la obligación del Artículo 32-H del CFF. Conoce cómo descargarlo y estar al día con tu declaración fiscal

Algunos contribuyentes tienen la obligación de presentar la Información sobre su Situación Fiscal (ISSIF), como parte de su declaración anual, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto lo establece el Artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación (CFF).

De acuerdo con un comunicado del Instituto de Contadores Públicos de México (IMCP), la autoridad fiscal recientemente puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo para la elaboración de la ISSIF versión 1.0.0.2. Esto, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 32-H del CFF.

La liga de la página del SAT es la siguiente:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/07933/descarga-el-ejecutable-para-el-llenado-de-tu-informacion-sobre-situacion-fiscal-issif-(32h-cff)-2018-a-2021

Pero el IMCP advirtió que la versión del ISSIF puede ser actualizada posteriormente.

Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2024.