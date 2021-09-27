La ACFP propone al Conasami agregar al salario mínimo una cantidad fija como monto independiente de recuperación La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) presentó ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) una propuesta de aumentar el salario mínimo para el próximo año, con el objetivo de recuperar su poder adquisitivo. La ACFP menciona en un comunicado que “la raíz de la pobreza en México está en la precariedad laboral, caracterizada por los bajos ingresos salariales y la falta de acceso efectivo al derecho a la salud”, además, la pandemia de Covid-19 “aumentó la pobreza, dejó a muchas personas más en el desempleo y profundizó la precariedad de las condiciones laborales”. Ante esta situación, la organización propuso a la Conasami el juste tomando como base dos componentes: el porcentaje anual de incremento al costo de la canasta básica como porcentaje de referencia, más 35 pesos como monto independiente de recuperación (MIR), aprobado por el organismo como instrumento para “resarcir el poder adquisitivo del salario”.

Los números de la ACFP

Según los cálculos realizados por la Asociación, “si se calcula un incremento de 6 por ciento en el costo de la canasta básica como porcentaje de referencia y se suman los 35 pesos que se proponen, el salario mínimo del año próximo llegaría a 185.20 pesos diarios, o 5,556 pesos al mes”. Esto significa que 43.50 pesos más al salario mínimo que actualmente está en 141.70 pesos puede ayudar a reducir el nivel de pobreza, ayudando a la reactivación económica del mercado interno. Además, menciona que el año pasado se documentaron 5.5 millones de personas cuyos ingresos se encuentran por debajo del costo de la canasta básica, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, daría un total de 67 millones de personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la causa directa del incremento de personas sin ingresos suficientes es la caída del ingreso laboral en 10.6% entre los periodos de 2018 y 2020. Existen 32.1 millones de personas con ingresos laborales inferiores al costo de dos canastas básicas alimentarias, además, entre las personas con trabajo asalariado, hay 19.3 millones, equivalentes al 60%, en la misma situación de precariedad.

Golpe al poder adquisitivo

Según lo menciona La Jornada¸ el precio de la canasta básica incrementó 5.1%. De acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), al cierre de la primera quincena de agosto, el precio de ésta, la cual incluye 38 productos de consumo frecuente, oscilaba en mil 173 pesos, es decir, 57 pesos más respecto a los mil 116 pesos que costaba en julio pasado. El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, menciona que la inflación es un golpe fuerte al poder adquisitivo de la población, lo que genera una reducción al consumo y reduce la calidad de compra de productos. Con información de La Jornada y La Razón https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/politica/presentan-al-conasami-propuesta-de-aumento-al-salario-minimo/ https://www.razon.com.mx/negocios/accion-ciudadana-frente-pobreza-pide-alza-30-6-salario-minimo-2022-452426 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/17/economia/el-precio-de-la-canasta-basica-se-encarecio-5-1-en-un-mes/

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