La Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deben proporcionar a sus empleados una copia de la declaración anual para que sepan las utilidades que informan al fisco Si los empleadores no entregan una copia de la declaración anual de impuestos que presentaron al SAT a sus trabajadores, el reparto de utilidades que realicen podría ser invalidado y obligarían a la empresa a pagarlo nuevamente, señalaron expertos al periódico Reforma. El artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deben proporcionar a sus empleados una copia de la declaración anual para que sepan las utilidades que informan al fisco. La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) equivale al 10 por ciento de los beneficios de la empresa. La entrega de la declaración se debe realizar en los 10 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración anual. Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a Reforma que el SAT permite que los trabajadores presenten objeciones sobre las utilidades reportadas por su empleador. La Coparmex espera que las empresas cumplan con la obligación de repartir utilidades, como lo dicta la ley, y explicó que las empresas que tienen la obligación de otorgar este derecho son aquellas que tienen más de un año de operar y generan 300 mil pesos de utilidad.