Ya es prácticamente un hecho que se dará una prórroga a la reforma; falta ver si entrará en vigor en septiembre o enero. La semana pasada el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social...

Ya es prácticamente un hecho que se dará una prórroga a la reforma; falta ver si entrará en vigor en septiembre o enero. La semana pasada el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) autorizó prorrogar el plazo de 90 días naturales establecido por los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios de la reforma a la subcontratación laboral. https://twitter.com/Tu\_IMSS/status/1418734506937311234 Originalmente, los plazos para que las empresas transfirieran a los empleados subcontratados a sus nóminas –sustitución patronal ante el IMSS– y que cambiaran los registros patronales por clase vencían este fin de semana. Los artículos transitorios prorrogados son lo concernientes a las obligaciones relacionadas a la seguridad social de los trabajadores. Lo anterior responde a la iniciativa que está siendo discutida por el poder legislativo en torno a la ampliación de los plazos.

La prórroga del IMSS será válida hasta que se apruebe y entre en vigor la reforma legislativa al decreto, que sería discutida entre el 29 y el 30 de julio. Tras esto se adoptarán los plazos votados por el poder legislativo.

1 de septiembre o 1 de enero

Actualmente hay dos propuestas para ampliar los plazos. La semana pasada, el senador morenista Ricardo Monreal comunicó que propondría posponer en un mes la entrada en vigor de la reforma; es decir, hasta el 1 de septiembre.

La senadora panista Kenia López se manifestó a favor de ampliar el plazo, pero aseguró que un mes, como propuso Monreal, sería insuficiente. La senadora envió una iniciativa con la que retrasaría la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, lo que homologaría el plazo contemplado para las instituciones de gobierno que hagan uso de la subcontratación laboral, cuya entrada en vigor será hasta el 1 de enero.

El jueves pasado los legisladores de la comisión permanente del Congreso de la Unión acordaron proponer un periodo extraordinario de sesiones para atender varios asuntos, entre los que se encuentra reformar el artículo primero transitorio del decreto, con lo que se ampliaría la entrada en vigor de la reforma al 1 de septiembre.

PAN quiere aclarar algunos conceptos

En entrevista con El Economista, la panista Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que apoya la propuesta del 1 de enero. Con este plazo, se podría incluir la reforma con el Paquete Económico y hacer que entre en vigor con el año fiscal. Además, el tiempo extra serviría para aclarar algunos conceptos que, según la panista, los empresarios no han entendido. Terrazas, quien también es empresaria y consejera de la Coparmex, dijo que todavía hay dudas sobre el tipo de trabajo especializado que se puede ofrecer. También habló sobre algunos problemas técnicos en la inscripción al REPSE. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/IMSS-prorroga-plazos-de-transicion-de-la-reforma-de-outsourcing-hasta-nuevo-aviso-20210723-0084.html https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Diputados-se-alistan-para-dictaminar-prorroga-de-la-reforma-de-outsourcing-20210722-0098.html

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