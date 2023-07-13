La facilidad del SAT sólo aplica para saldos a favor obtenidos en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 Los contribuyentes que tienen saldo a favor de impuestos y no presentaron su declaración anual, aún pueden obtener su devolución automática hasta el 31 de julio de 2023. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó, hace algunos meses, que los contribuyentes deben presentar la declaración anual y elegir la opción de devolución para que lo anterior suceda. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo indicó que la fecha mencionada es parte de una facilidad administrativa vigente, y sólo aplica para saldos a favor obtenidos en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022. Pero la presidenta del IMCP advirtió que esto no debe entenderse como una extensión de la presentación de la declaración anual. Es decir, las personas físicas obligadas tuvieron hasta el 2 de mayo de 2023 para presentar su declaración anual. Mientras que los contribuyentes que no tienen la obligación, pero tienen saldo a favor, pueden solicitar la devolución hasta el 31 de julio de 2023.
SAT
Atención: el 31 de julio vence el plazo para solicitar devolución automática
La facilidad del SAT sólo aplica para saldos a favor obtenidos en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 Los contribuyentes que tienen saldo a favor de impuestos y no presentaron su declara...