Esta semana, el SAT anunció una prórroga de dos meses a la declaración anual de personas físicas, pero algunas cosas no quedaron muy claras para los contribuyentes Como medida de apoyo ante la emergencia sanitaria por Covid 19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020. El problema, según Gustavo Leal Cueva, socio de Leal Benavides y presidente de Fiscalia, es que algunos aspectos operativos no fueron aclarados por completo. Así, por ejemplo, uno de los problemas es que la prórroga no dice nada sobre los contribuyentes que ya presentaron su declaración con saldo a cargo. El problema aquí es que la línea de captura tiene validez hasta el 30 de abril. Es decir, con el nuevo plazo, no se sabe si la línea de captura también se extenderá hasta el 30 de junio. Otro problema son los plazos para las personas físicas que quieran pagar en parcialidades. El SAT ofrece la facilidad de pagar el ISR anual por parcialidades. Para gozar de ese beneficio tienes que seleccionar entu declaración anual la opción de pago en parcialidades, elegir el número de mensualidades (las cuales no deben exceder de seis) y hacer el primer pago. En ese caso, la aplicación del SAT te da un formato de pago por cada parcialidad, para que mes a mes los hagas. En este caso, lo que no se sabe es si se recortarán los meses a cuatro, ya que el plazo de seis normalmente termina en septiembre. Con información de Reforma.
Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.