El Instituto indicó que es conveniente que la autoridad fiscal aumente el número de citas disponibles y agilice los procesos de generación de citas. Debido al número restringido de citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), algunos contribuyentes no pueden dar cumplimiento a ciertas obligaciones fiscales. Incluso con la nueva modalidad para generarlas. Lo anterior lo indicó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en su conferencia mensual de febrero. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, reconoció el esfuerzo de la autoridad fiscal en materia de citas. Sin embargo, indicó que por el contacto directo que el gremio de los contadores tiene con los contribuyentes, conocen situaciones en las cuales debido a la falta de citas no han podido cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Algunos trámites forzosamente se deben realizar en forma presencial ante el SAT

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, explicó que los contribuyentes frecuentemente deben hacer algunos trámites en las oficinas del SAT, y que en muchos de los casos esos trámites forzosamente deben realizarse en forma presencial, entre ellos se encuentran los siguientes:

La inscripción de personas físicas y morales en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La obtención y/o renovación vencida de la firma electrónica avanzada (e.firma).

Ávalos Martínez dijo que entre los contribuyentes existe preocupación por la escasez de citas que otorga el SAT, que en los últimos meses ha generado que los contribuyentes se vean impedidos para realizar en tiempo y forma sus trámites fiscales en las administraciones desconcentradas del SAT. “Entendemos la situación de la cuarta oleada del COVID-19. Sin embargo, los contribuyentes requieren realizar, por obligación legal, diversos trámites presenciales ante las oficinas del SAT, mismos que son indispensables para llevar a cabo sus operaciones y cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales. El incumplimiento genera la imposición de sanciones”, expuso el especialista. En este contexto, el IMCP es conveniente que la autoridad fiscal aumente el número de citas disponibles y agilice los procesos de generación de citas. Puedes ver la información que publicó el IMCP sobre su conferencia mensual de febreroaquí / Fecha de publicación: febrero de 2022