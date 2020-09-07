A través del robo de identidad, las factureras pueden emitir comprobantes fiscales a nombre de las víctimas. La pandemia por COVID-19 y el distanciamiento social provocaron cambios en la forma de la comunicación de las empresas. En los últimos meses, el uso de plataformas digitales y de correos electrónicos ha aumentado; el problema es que eso ha facilitado el robo de datos y de identidad. Un estudio de la Universidad CETYS de Tijuana encontró que los correos apócrifos son la herramienta más utilizada para el robo de información. Especialmente los que se hacen pasar por correos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En algunos casos, empresas factureras han aprovechado el robo de identidad para crear plantillas laborales falsas y defraudar al SAT. El periódico Reformarecoge la historia de una empleada de Nuevo León que descubrió, en el portal del SAT, que tenía dos patrones falsos. Estas empresas fantasmas en Puebla y Veracruz emitían facturas a nombre de la empleada por mil 800 pesos quincenales, sin su conocimiento. Después de un año y medio de que la empleada denunciara, el SAT canceló los sellos de las empresas falsas. El problema es que al poco tiempo de esto, la empleada descubrió que tenía nuevos patrones falsos. De acuerdo a la denunciante, cerca de 50 empleados en su empresa tienen el mismo problema. Las factureras obtienen los datos personales ilegalmente y simulan con ellos servicios prestados y pagados para evadir impuestos, desviar recursos o lavar dinero. En entrevista con el mismo medio, Guillermo Mendieta del Colegio de Contadores Públicos de México explicó que una de las consecuencias del robo de identidad es que le nieguen la devolución de impuestos a la víctima. Así, en lugar de recibir un saldo a favor, se podría terminar con un crédito. Además, son los contribuyentes quienes deben demostrar a las autoridades que no tienen otros patrones. El especialista recomendó denunciar el robo de datos ante el SAT, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMSS y la Prodecon. Con información de Reforma y Palabras Claras https://reforma.com/3K2RJr/roban-identidades-y-escapan-al-sat/ https://palabrasclaras.mx/tecnologia/aumentan-los-riesgo-de-correos-apocrifos-electronicos-para-las-empresas/

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