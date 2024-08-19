El Buzón IMSS es un sistema de comunicación electrónica que permitirá al instituto notificar cualquier requerimiento o resolución administrativa a patrones y derechohabientes El 5 de agosto del 202...

El Buzón IMSS es un sistema de comunicación electrónica que permitirá al instituto notificar cualquier requerimiento o resolución administrativa a patrones y derechohabientes El 5 de agosto del 2024, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Instituto informó que el plazo máximo para que las personas particulares habiliten el Buzón IMSS será el 1 de febrero de 2025. Esta herramienta es un sistema de comunicación electrónica que permitirá al IMSS notificar cualquier requerimiento o resolución administrativa. En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente hizo un análisis los aspectos más importantes.

Aspectos relevantes a considerar para el uso del Buzón IMSS

De acuerdo con la Prodecon, los aspectos más relevantes que debes considerar para el uso del Buzón IMSS son los siguientes:

Los Lineamientos son aplicables a aquellas personas particulares que, de conformidad con los artículos 286 L y 286 M de la Ley del IMSS, realicen actuaciones mediante el Buzón IMSS o sean destinatarios de los actos o resoluciones administrativas emitidas por el Instituto a través de dicho sistema de comunicación electrónico, en documentos digitales firmados mediante e.firma de la persona servidora pública competente.

Para operar el Buzón IMSS, las personas particulares deberán registrar en la página de internet del Instituto, los medios de contacto, considerando al menos una y hasta cinco direcciones de correo electrónico; así como un número de teléfono móvil.

Los trámites y servicios disponibles en el Buzón IMSS para las personas particulares, se encuentran descritos en los Lineamientos, así como en la página de Internet: www.imss.gob.mx/buzonimss

El IMSS efectuará notificaciones de los actos y resoluciones administrativas que emita en documentos digitales a través del Buzón IMSS, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.

Las notificaciones que realice el Instituto por medio del Buzón IMSS estarán disponibles en el propio sistema. Los destinatarios podrán consultar e imprimir dichos documentos digitales durante los cinco años posteriores a la notificación.

El IMSS realizará notificaciones a través del Buzón IMSS en días hábiles, en el horario comprendido entre las 09:30 y las 18:00 horas (de la Zona Centro de México). En el supuesto de que el acuse de recibo electrónico se genere en día u hora inhábil, en todos los casos, la notificación se tendrá por realizada a partir de las 09:30 horas del día hábil siguiente.

Cuando las personas particulares no habiliten su Buzón IMSS dentro del plazo establecido para tal efecto, señalen datos erróneos, no registren o no actualicen sus mecanismos de comunicación como medios de contacto, el IMSS podrá efectuar la notificación de sus actos o resoluciones administrativas por estrados.

El Buzón IMSS estará disponible para los patrones las 24 horas del día, los 365 días del año, en el portal www.imss.gob.mx/buzonimss. Además, desde el dispositivo móvil podrán verificar la validez del documento firmado electrónicamente y comprobar los datos a través de la lectura del código QR.

¿Cómo se realizan las notificaciones electrónicas? Previo a la realización de la notificación electrónica, te será enviado un aviso a tus medios de contacto.

A partir del día hábil siguiente a que hayas recibido el aviso, contarás con tres días (hábiles) para ingresar a tu Buzón IMSS, en el Menú “Mis Notificaciones”, apartado “Pendientes de notificar” y abrir el documento digital recibido.

Si no abres el documento digital que te fue enviado en el plazo antes señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día hábil, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que te fue enviado el aviso.

Las notificaciones que realice el Instituto por medio del Buzón IMSS, estarán disponibles en la sección “Mis notificaciones”, donde podrás consultarlas e imprimirlas en el momento que tú decidas.

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