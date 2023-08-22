Los contadores ahora tienen nuevos mandatos profesionales, entre los que se encuentra el Plan de Acción Contra la Corrupción y los Delitos Económicos El 11 de agosto de 2023, el Instituto Mexicano ...

Los contadores ahora tienen nuevos mandatos profesionales, entre los que se encuentra el Plan de Acción Contra la Corrupción y los Delitos Económicos El 11 de agosto de 2023, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expuso algunas de las medidas anticorrupción implementadas internacionalmente para el gremio contable. La Federación Internacional de Contadores (IFAC) llamó a toda la contaduría mundial, por ende al IMCP, para ser actores puntuales en la lucha anticorrupción. De acuerdo con la vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP, Silvia Rosa Matus de la Cruz, los contadores ahora tienen nuevos mandatos profesionales, entre los que se encuentra el Plan de Acción Contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la IFAC. En la conferencia mensual de julio del IMCP, Matus de la Cruz explicó que el plan de la IFAC tiene como objetivo abordar la corrupción y los delitos económicos a escala global. Esto lo hace a través de cinco pilares fundamentales:

Educación y desarrollo profesional: reconoce la importancia de la educación y el desarrollo profesional en la profesión contable. Destaca tres fases clave: educación académica, capacitación previa a la cualificación y desarrollo profesional continuo. También promueve la educación pública como herramienta contra la corrupción. Apoyo a normas globales: compromiso de la profesión contable para respaldar y cumplir con las normas y códigos internacionales de ética y conducta, contribuyendo así a la transparencia y la integridad en los informes financieros. Contribución a políticas basadas en evidencia: la IFAC busca ofrecer información relevante y las perspectivas basadas en datos para influir en la toma de decisiones en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. Fortalecimiento por medio de la colaboración: promueve la colaboración con otras organizaciones y partes interesadas en la lucha contra la corrupción, y refuerza la transparencia en la gestión financiera y la divulgación de información. Aportación de experiencia y liderazgo: la IFAC asume un papel de liderazgo intelectual en el desarrollo de recursos y guías para abordar la corrupción y los delitos económicos, brindando apoyo a profesionales y organizaciones de contabilidad.

La especialista indicó que el plan destaca la relevancia de la profesión contable en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia, integridad y cumplimiento de normas internacionales. Además, enfatiza la necesidad de colaboración con otras profesiones y partes interesadas para una prevención y mitigación efectiva. La integrante del IMCP también expuso las siguientes medidas anticorrupción:

Cuaderno para ayudar a las organizaciones contables contra la corrupción

El IMCP cuenta ahora con el 'Cuaderno de trabajo para ayudar a las organizaciones contables llamadas PAO, contra la corrupción', que enfatiza el papel de las Organizaciones Profesionales de Contabilidad (PAO, por sus siglas en inglés) en la lucha contra la corrupción. El documento reconoce que la corrupción y los delitos económicos obstaculizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y subraya la importancia de la transparencia en los informes corporativos. El cuaderno se basa en el Plan de Acción de la IFAC y establece directrices para que la profesión contable participe activamente en la lucha contra la corrupción a nivel internacional y local.

Comprensión de los informes contra la corrupción

El gremio contable también cuenta con el documento denominado 'Comprensión de los informes contra la corrupción', el cual enfatiza cómo las empresas pueden contribuir en la lucha contra la corrupción mediante sus informes corporativos.

Lo básico en prevención de lavado de dinero

Los contadores también tienen nueve documentos denominados 'Lo básico en prevención de lavado de dinero', elaborados en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Instituto de Contadores de Gran Bretaña (ICAEW). "El GAFI y la IFAC señalan que la corrupción y el lavado de dinero están intrínsecamente ligados, por lo que se conmina enfáticamente a que la contaduría tenga un papel puntual ante estos flagelos", indicó la integrante del IMCP.