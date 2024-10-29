Con la reciente Ley General de MASC, se abren nuevas posibilidades para resolver conflictos en diversas materias, siempre y cuando no afecten el interés público ni derechos indisponibles

Con la reciente Ley General de MASC, se abren nuevas posibilidades para resolver conflictos en diversas materias, siempre y cuando no afecten el interés público ni derechos indisponibles

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) representan una vía distinta al proceso judicial tradicional para resolver disputas de forma rápida, económica y flexible. Basados en la voluntad de las partes para llegar a acuerdos pacíficos y voluntarios, los MASC permiten evitar los tribunales en muchos casos.

¿Qué son los MASC?

Según César Aguilar Aguilar, contador público, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) define los MASC como procedimientos no jurisdiccionales orientados a facilitar un acuerdo voluntario y beneficioso entre las partes, mediante concesiones mutuas en disputas presentes o futuras.

En una publicación en Soy Conta, el especialista explica que estos mecanismos pueden ser aplicados tanto por facilitadores públicos y privados, como por abogados colaborativos certificados por los Poderes Judiciales Federales o Estatales, así como por los Tribunales de Justicia Administrativa en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los MASC son admisibles siempre que no contravengan el orden jurídico, el interés público ni versen sobre derechos indisponibles.

La Ley General de MASC y su alcance

El pasado 26 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC), además de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su objetivo es establecer los principios y la distribución de competencias en materia de MASC, en cumplimiento de los artículos 17 y 73 de la Constitución Mexicana.

Este decreto aclara que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aplicará en lo no previsto por la LGMASC, la cual entró en vigor el 27 de enero de 2024.

¿Se aplican los MASC en materia fiscal?

Aguilar también menciona que la LGMASC establece en su artículo 128 que los MASC no son procedentes en ciertos casos, entre ellos:

Resoluciones definitivas que imponen sanciones administrativas a servidores públicos.

Materia agraria.

Materias protegidas por la Ley de Comercio Exterior, con algunas excepciones.

Situaciones que afectan la administración pública o los derechos de terceros.

Controversias con la administración pública, o planteadas por autoridades en contra de resoluciones favorables a particulares cuando se considere que van en contra de la Ley.

Por último, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa en abril de 2024 para reformar la LGMASC, proponiendo excluir los elementos esenciales de las contribuciones fiscales del alcance de los MASC. La propuesta destaca que, si bien ciertos aspectos fiscales deben quedar fuera, la materia fiscal general sigue siendo aplicable a los MASC.

Cabe subrayar que tanto particulares como autoridades pueden solicitar los MASC en cualquier momento. Los acuerdos logrados tienen valor de cosa juzgada, lo cual brinda certeza jurídica a ambas partes.