La Comisión Hacienda escuchará propuestas de la oposición sobre temas que han causado controversias en la Miscelánea Fiscal La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se declaró en sesión...

La Comisión Hacienda escuchará propuestas de la oposición sobre temas que han causado controversias en la Miscelánea Fiscal La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para iniciar el análisis del proyecto de la Ley de Ingresos 2022. La Comisión también aprobó llevar a cabo cinco sesiones de parlamento abierto para discutir cada área del presupuesto:

El 22 de octubre se discutirá el tema de Gobierno. Aquí se presentarán las propuestas sobre gobernación, seguridad interior, coordinación de la política de gobierno, justicia, relaciones exteriores y seguridad nacional.

El 25 de octubre se discutirá el tema de Desarrollo Social. Se presentarán las propuestas sobre educación, protección ambiental, protección social, recreación, cultura, salud y vivienda.

El 26 de octubre se discutirá Desarrollo Económico. Se presentarán propuestas relacionadas al campo, ciencia, tecnología, energía, comunicaciones, transporte y turismo.

El 27 de octubre se discutirá el Gasto Federalizado. Se presentarán las propuestas sobre repartición de recursos entre entidades y municipios.

Por último, el 28 de octubre se discutirá el presupuesto con perspectiva de género. Aquí se presentarán propuestas sobre la metodología para integrar el Anexo 13 en el Presupuesto de Egresos.

Legisladores listos para hacer cambios

Por otro lado, Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que la Junta Directiva está lista para escuchar las propuestas de la oposición y hacer algunos cambios al proyecto. Entre las propuestas se encuentra la obligatoriedad del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a mayores de edad, penas de cárcel para contadores públicos que no informen al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el incumplimiento de los contribuyentes y la cancelación definitiva del padrón de importadores de sectores específicos a quien cometa contrabando de petrolíferos. En este sentido, la Junta Directiva de la Comisión aprobó sesionar este lunes para dictaminar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. El objetivo es que hoy por la tarde se discuta y se vote el dictamen. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/buscan-frenar-terrorismo-fiscal-en-paquete-de-ingresos/ar2277750 https://www.milenio.com/politica/camara-diputados-define-ruta-analisis-presupuesto-2022

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