PLa minusvalía acumulada entre enero y agosto del 2022 suma 304,657 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión del Sistema del Ahorro para el Retiro.

PLa minusvalía acumulada entre enero y agosto del 2022 suma 304,657 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión del Sistema del Ahorro para el Retiro.

Al cierre de agosto, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) reportaron 71,058 millones de pesos en minusvalías, por lo que es muy probable que las personas que reciban el estado de cuenta correspondiente a la operación de su dinero durante el segundo cuatrimestre del año (mayo-agosto) encuentren una disminución en sus ahorros acumulados.

"Es muy probable que los estados de cuenta que envíen las Afores muestren minusvalía. Esto quiere decir que en los fondos donde se están invirtiendo, van perdiendo, entre tasas de interés, inflación, baja de demanda, desaceleración y en temas de inversión hay una fluctuación" explicó en entrevista con El Contribuyente, Rolando Silva Briceño, Integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.

La minusvalía acumulada entre enero y agosto del 2022 suma 304,657 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), sin embargo, el especialista detalló en entrevista que no habrá afectaciones severas a los retiros de las personas que tienen invertido dinero en las Afores.

"Es complicado que un trabajador pierda dinero porque las Afores están muy reguladas, los fondos donde se puede invertir dinero tienen varios procesos de validación, son inversiones muy conservadoras. El tema con las minusvalías es que se espera que sean temporales y se combina con que hay personas que retiran el dinero. No se convierte en una pérdida a menos que retires el dinero cuando vas perdiendo", dijo.

¿Debo cambiar de Afore?

De acuerdo con la Consar, hay épocas en donde los rendimientos pueden verse disminuidos temporalmente por la volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, una vez que las condiciones vuelvan a la normalidad, y dado el horizonte de largo plazo que tiene la inversión del ahorro en las Afore, los rendimientos continuarán creciendo.

A causa de la caída de las bolsas a nivel global, en 2022 las Afores han tenido una minusvalía que asciende a 304,657 millones de pesos, en otras palabras, más de tres cuartas partes de las plusvalías que se generaron el año pasado (366,030 millones), según lo reportado por la CONSAR.

¡Ojo! Las #Minusvalías provocadas en épocas de volatilidad son temporales y lo que domina en el largo plazo son #Plusvalías (ganancias). Accede a la siguiente liga y resuelve tus dudas: https://t.co/B0To7zK33o pic.twitter.com/M6WoCVHfxy — CONSAR (@CONSAR_mx) September 19, 2022

"El año que viene será más complicado y sí se va a ver una disminución de los recursos pero no tan drástica como la que hoy reflejan unas Afore. Son movimientos que oscilan entre oferta y demanda, por lo que es complicado que se pierda dinero" detalló el especialista

Asimismo, la Consar informó que a pesar de que, en agosto de este año, las Afores registraron disminuciones de 71 mil 58.9 millones de pesos, el rendimiento nominal reportado de las Afores se ubicó en 10.60% y 4.7% en términos reales. Por lo que, esta Comisión recomienda a los trabajadores no cambiarse de Afore en estos momentos, ya que esta acción podría generarles algunas pérdidas.