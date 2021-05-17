La recaudación por acuerdos conclusivos superó en 180% lo conseguido en el mismo periodo de 2020. A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció que es...

La recaudación por acuerdos conclusivos superó en 180% lo conseguido en el mismo periodo de 2020. A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció que estimaba recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos mediante acuerdos conclusivos para el cierre de 2020. En enero, la Prodecon dio a conocer que superó la meta a través de convenios con 2,098 contribuyentes. Este monto representa un aumento de 11.4% en la recaudación por acuerdos frente a 2019. Para 2021, la Prodecon espera ver más aumentos; hasta el momento, para que lo conseguirán. En el primer cuatrimestre del año, los acuerdos recaudaron nueve mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 181% frente al mismo periodo de 2020, cuando se recaudaron 3,200 millones de pesos. En total se celebraron 325 de estos acuerdos:

70% de pequeñas y medianas empresas.

17% de personas físicas.

13% de grandes contribuyentes.

Las autoridades fiscales esperan recaudar cerca de 20 mil millones de pesos para 2021 a través de los acuerdos.

¿Qué es un acuerdo conclusivo?

Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los impuestos a su cargo.

Entre los beneficios que obtienen los contribuyentes con esta herramientas de intermediación están:

Aclarar en breve tiempo los aspectos de la auditoría o revisión con los que está inconforme.

Obtener la condonación de multas al 100%.

Evitar juicios largos y costosos.

Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/recauda-sat-9-mmdp-mediante-conciliacion/ar2183139 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mediante-acuerdos-conclusivos-se-recaudaron-9000-millones-de-pesos-Prodecon-20210513-0050.html

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