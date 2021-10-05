El descuento en créditos hipotecarios aplicará para trabajadores que cumplan con ciertos requisitos. La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en...

El descuento en créditos hipotecarios aplicará para trabajadores que cumplan con ciertos requisitos. La delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Baja Califonia, Ana Lizeth Gómez, mencionó que la institución ofrecerá descuentos de 75, 50 y 25% en las mensualidades de créditos hipotecarios. Esto aplica a trabajadores bajacalifornianos cuyas mensualidades sean mayores del 30% de sus salarios, estas reducciones se aplicarán de manera semestral y sucesivamente en un periodo de 18 meses. La delegada comentó que de este programa se pueden beneficiar personas que se encuentren desempleadas, así como derechohabientes cuyos pagos mensuales sean elevados.

El descuento

Lizeth Gómez indicó que quienes soliciten este beneficio y cumplan con los requisitos, durante los primeros seis meses, realizando el pago de solo el 25% de su mensualidad quedará cubierta al cien por ciento. Para el segundo periodo semestral, el descuento será del 50% y al cubrirse esto quedará registrado como pagado al cien por ciento; para el tercer periodo el descuento será del 25%, en el cual, el trabajador al pagar el 75% quedará registrado como el pago total de la mensualidad.

Daños por pandemia

Este beneficio que se ofrecerá a lo largo de un año y medio, permite al derechohabiente poder recuperarse de los daños causados económicamente por la pandemia de Covid-19, así como poder conseguir un nuevo empleo en caso de haber perdido el empleo. Además, la delegada hizo una invitación a los trabajadores a acercarse con la institución con la finalidad de conocer las opciones que fueron creadas a raíz de este golpe económico, así como para conocer los programas que existían pero que eran poco conocidos. Con información de El Vigía https://www.elvigia.net/general/2021/10/4/ofrecera-el-infonavit-descuentos-del-75-en-creditos-hipotecarios-379006.html

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