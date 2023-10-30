Parece que el dinero en efectivo ya no está de moda y las criptomonedas sí. Con su compleja tecnología y su falta de regulación, este método de pago alternativo parece la herramienta perfecta para ...

Parece que el dinero en efectivo ya no está de moda y las criptomonedas sí. Con su compleja tecnología y su falta de regulación, este método de pago alternativo parece la herramienta perfecta para las estafas y el fraude. Entonces, ¿cómo aprovechar las ventajas de las criptomonedas sin caer en un sitio web falso o en una estafa para hacer efectivo el dinero en criptomonedas? Eso es precisamente lo que trataremos hoy. En este artículo, expondremos las estafas con criptomonedas más habituales, te ayudaremos a encontrar formas de detectarlas y te sugeriremos dónde denunciarlas. Por último, te ofreceremos algunos consejos sobre cómo protegerte de las estafas.

Tipos de criptoestafas con las que hay que tener cuidado

A diferencia de las monedas tradicionales, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos no protege las criptomonedas. Esto lo hace aún más vulnerable a las estafas. Podemos separar las estafas en dos tipos, aunque hay docenas de maneras para estafarte con tus activos digitales:

Estafas para hacer efectivo el cripto, en las que los estafadores intentan acceder a tus cuentas de cripto, claves privadas y credenciales. Esto podría incluir también el acceso a tus monederos físicos, en un intento de hacer efectivo tu cripto. Estafas de inversión en las que transfieres tus criptoactivos directamente al estafador mediante diversos sistemas de estafa, como el catfishing, las inversiones falsas y otros métodos perversos.

Las estafas más populares

Vamos a desglosar cada una de las estafas más populares y a explicar en qué consisten, por si es la primera vez que las ves: Catfishing (estafas románticas): Un estafador crea una identidad falsa y finge expresar un interés amoroso aparentemente real hacia la víctima. Conectan con criptoinversores a través de las redes sociales o aplicaciones de citas para ganar dinero o sabotear a sus víctimas. La serie documental de TV Catfish entra en detalle con ejemplos del mundo real. Te recomendamos que la veas para conocer mejor el tema. **Estafas de sorteos falsos:**Estafadores que acceden a perfiles públicos a través de diversos canales de redes sociales como Instagram o LinkedIn. Mientras se hacen pasar por empresas o famosos a través de cuentas simuladas, intentan extraer información personal y/o financiera a través de falsos esquemas de afiliación y regalos. Otras veces, contactan con criptoinversores utilizando cuentas falsas de atención al cliente y de servicios de seguridad. **Estafas de phishing:**Donde hay finanzas de por medio, hay estafas de phishing. Por ejemplo, puedes recibir un correo electrónico diciendo que debes cambiar la contraseña de tu cuenta del monedero de criptomonedas. Cuando introduces tus datos a través de los enlaces del falso correo electrónico, los estafadores acceden a tu información. A continuación, realizan un pago a su cuenta personal y procesan la retirada del efectivo de criptomoneda, despojándote de tus fondos. Estafas de inversión: Un ejemplo de estafa de inversión con el que probablemente estés familiarizado es el fraude de criptomonedas OneCoin de Ruja Ignatova, que incluso llegó a afectar al sistema financiero mundial. La idea era atraer a los inversores para que financiaran una nueva criptomoneda y robarles el dinero mediante un esquema Ponzi. Algunos estafadores siguen intentando actividades fraudulentas similares a menor escala, utilizando falsas ofertas de ICO.

Cómo detectar estafas y fraudes de criptomonedas

Para mantenerte lo más lejos posible de los fraudes y las estafas, tienes que ser capaz de reconocerlos a kilómetros de distancia. Por suerte, hay algunas señales de advertencia y banderas rojas habituales que puedes detectar: 1. Promesas de ganancias garantizadas: El sitio web de criptomonedas que visitas promete que ganar dinero está garantizado. Sin embargo, todo inversor debe saber que el mercado de las criptomonedas es volátil y que existe una gran posibilidad de perder tu inversión. Tales promesas carecen de fundamento y deberían ser tu primera señal de advertencia. 2. Propuestas no deseadas:¿Has recibido recientemente una oferta inesperada para invertir en una nueva moneda a través de las redes sociales o de tu correo electrónico? Un sitio web creíble rara vez se dirigirá a sus posibles inversores de esa manera. 3. Solicitud de tus datos privados: Algunos sitios web de criptomonedas solicitan datos privados como el DNI, la clave del monedero digital, los datos de la tarjeta de débito o la información de la cuenta bancaria. Aunque algunas plataformas de intercambio de criptomonedas pueden pedir información personal para cumplir con los procedimientos de CSC y ALD, no debería esperarse que los inversores compartan su información privada de forma innecesaria. 4. Sitios web chapuceros: ¿Está el sitio web lleno de errores gramaticales? ¿Faltan políticas y condiciones esenciales? ¿Falta un equipo de atención al cliente? ¿El libro blanco está mal redactado? ¿Encuentras ventanas emergentes y anuncios molestos? Si has respondido afirmativamente a la mayoría de estas preguntas, deberías evitarlo. 5. Presión para actuar rápido: ¿Te pide el sitio web que ingreses "ahora", "lo antes posible", o te ofrece "dinero gratis" sin darte tiempo a considerar la oferta? Tus transacciones, ya sean grandes o pequeñas, deben pensarse detenidamente. Los estafadores utilizan este truco para hacerte sentir apurado y evitar que conozcas su verdadera identidad o sus objetivos. Pasar cada oferta, correo electrónico o sitio web por esta verificación es una buena idea. Puede ayudarte a detectar sitios y actividades sospechosas, y mantenerte alejado de los estafadores.

Cómo mantenerse seguro en el mundo de las criptomonedas

Aprender a proteger tus activos digitales es una forma estupenda de mantenerte a salvo en el sector de las criptomonedas. Puedes seguir algunas reglas básicas para asegurarte de que no perderás tu dinero virtual a manos de estafadores.

1. Selecciona una nolsa o bróker de criptomonedas de confianza

Antes de unirte a un mercado de criptomonedas o a un servicio de bróker, investiga el sitio web y lee algunas reseñas. Los criptoexpertos suelen recomendar empresas conocidas para hacer trading con criptomonedas. Actualmente, muchos expertos recomiendan inscribirse en plataformas de intercambio de brókeres como Bitcode Method por su seguridad y atención al cliente. Una vez que hayas echado el ojo a una bolsa o servicio de bróker bien conocidos, investiga lo siguiente:

¿Hay comisiones por transacción?

¿Qué variedad de moneda digital ofrecen? ¿Hay monedas y tokens, o también ofrecen NFT?

¿Qué política monetaria aplican?

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer efectivos tus criptoactivos?

¿Hay un depósito mínimo, y es razonable?

¿Qué hacen para mantener a raya a los estafadores?

Una vez que hayas respondido a las preguntas anteriores, deberías tener claro si el sitio web se adapta a tus preferencias y a tu presupuesto.

2. Mantén una buena higiene de contraseñas

Al igual que las cuentas bancarias tradicionales, los monederos digitales deben recibir el mismo cuidado y seguridad. Asegúrate de cambiar tus contraseñas a menudo. Sitios web como Random Password Generator (Generador de contraseñas aleatorias) pueden ayudarte a crear nuevas contraseñas si necesitas ayuda para crear contraseñas seguras por tu cuenta. Puedes modificarlas para adaptarlas a tus necesidades. Otros sitios web como Passwordmonster pueden ayudarte a determinar el nivel de seguridad que ofrece tu contraseña. Además, calcula cuánto tiempo tardarán en averiguar tu contraseña… No te preocupes, no guardan ningún registro de estos datos en su sitio, así que estás a salvo. Por último, debes evitar utilizar la misma contraseña en muchos sitios web. A los piratas informáticos les resultará sencillo acceder a todas tus cuentas si te roban la contraseña.

3. Configura la identificación 2FA

La identificación de dos factores (2FA) es una de las medidas de seguridad desarrolladas más recientemente para proteger tus cuentas bancarias y de sitios web de accesos no autorizados. Al igual que en las cuentas bancarias en las que tienes tu moneda tradicional, se te pide que te identifiques dos veces antes de acceder a tu cuenta. De forma similar, el inicio de sesión en tus monederos digitales de criptomonedas puede requerir una identificación 2FA. Puede ser una contraseña o un código único generado en tu teléfono. Ayuda a añadir una capa de seguridad para mantener a raya a los hackers.

4. Denuncia las estafas

Para promover un entorno seguro para otros criptoinversores, es crucial que denuncies las criptoestafas cuando las detectes. Varias instituciones aceptan estas denuncias:

Comisión del Mercado de Valores (SEC)

Centro de Denuncias de Delitos por Internet

Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas

También puedes ponerte en contacto con la plataforma de criptomonedas si la estafa se produjo en su plataforma e informar del incidente. De ese modo, la empresa podrá bloquear la cuenta que inició la estafa. Informar de cualquier criptofraude es crucial porque al hacerlo podrías evitar que otros caigan en la misma estafa. *Consejo profesional:*A menudo es útil que busques en Google el sitio web o el correo electrónico sospechoso que has recibido. Muchas personas que han caído en estafas con criptomonedas dejan una reseña en sitios web populares o explican la estafa en foros como Reddit.

5. Cuidado con Hacer Efectivo el Cripto

Las estafas para hacer efectivo cripto también son populares. Mucha gente sigue utilizando cajeros automáticos de criptomonedas para estos intentos de estafa. A menudo van de la mano del catfishing. Supongamos que una persona ha conseguido ganarse tu confianza durante varios meses, tal vez sea un interés romántico tuyo. Y un buen día te dice que un familiar necesita dinero para luchar contra una enfermedad. Como buen samaritano, envías una parte de tus criptomonedas al monedero de criptomonedas especificado. Sin embargo, al día siguiente, la persona parece haber desaparecido de la faz de la Tierra y no responde a ninguno de tus mensajes. Es decir, ha cobrado tu dinero y lo ha cambiado por dinero en efectivo. Otra forma de estafa para hacer efectivo el cripto es a través de las plataformas de intercambio entre iguales. Por ejemplo, esto puede ocurrir durante un criptopréstamo, en el que el prestamista no cumple su mitad de la promesa y no te devuelve tu parte del dinero. Como resultado, puedes acabar perdiendo tu inversión, y el estafador puede irse con los beneficios. Por suerte, muchas plataformas han creado tecnologías y requisitos para luchar contra las estafas a la hora de hacer efectivo el dinero cripto. No obstante, si decides enviar tu cripto a alguien, utiliza al menos un contrato inteligente, para evitar el cripto cash out y llevarte un chasco. Hay muchas posibilidades para hacer efectivo el dinero cripto. Por eso es importante pensárselo dos veces antes de enviar tu cripto a otros monederos.

Los riesgos del mercado de criptomonedas

Hacer trading con criptoactivos conlleva varios riesgos, aparte de estafas y fraudes. Debes ser consciente de estos riesgos antes de elegir comprar un criptoactivo:

Volatilidad del mercado de cripto: Hacer trading con criptomonedas puede ser arriesgado debido a la volatilidad del mercado. A diferencia de la moneda fiduciaria, las criptomonedas no están respaldadas por bancos centrales, y su precio se basa en la oferta y la demanda. Al igual que podrías ganar una gran suma de dinero, podrías perderla con la misma rapidez. Por eso sólo debes invertir dinero que puedas perder sin problemas.

Hacer trading con criptomonedas puede ser arriesgado debido a la volatilidad del mercado. A diferencia de la moneda fiduciaria, las criptomonedas no están respaldadas por bancos centrales, y su precio se basa en la oferta y la demanda. Al igual que podrías ganar una gran suma de dinero, podrías perderla con la misma rapidez. Por eso sólo debes invertir dinero que puedas perder sin problemas. Regulación limitada : Aunque el cripto está regulado en algunos países, aún le queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar una regulación global. Como el gobierno no respalda el cripto, las transacciones son más difíciles de rastrear, lo que puede aumentar el problema del fraude y la financiación del terrorismo.

: Aunque el cripto está regulado en algunos países, aún le queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar una regulación global. Como el gobierno no respalda el cripto, las transacciones son más difíciles de rastrear, lo que puede aumentar el problema del fraude y la financiación del terrorismo. **Seguridad del monedero:**La tecnología Blockchain es segura. Sin embargo, los monederos de criptomonedas pueden ser vulnerables a los mismos ataques informáticos y suplantación de identidad que las tarjetas de débito y los monederos electrónicos. Es importante que guardes tus contraseñas en un lugar seguro y las cambies cada pocos meses. Recuerda: no des tus contraseñas a nadie.

Ser consciente de estos riesgos puede mejorar tu manera de hacer trading y disminuir el riesgo de pérdidas económicas.

Reflexiones finales

A medida que más y más gente recurre a las criptomonedas, algunos predicen que el dinero en efectivo está acabado y que las monedas digitales son el futuro. Aunque todavía falta bastante tiempo para que empiecen a aparecer puntos para hacer efectivo en las esquinas, podemos afirmar con certeza que las criptomonedas no van a desaparecer. Y tampoco las criptoestafas. Por eso es esencial que te mantengas alerta y te lo pienses dos veces antes de compartir tus datos privados en cualquier lugar de Internet. Más información