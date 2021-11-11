La Cámara de Diputados aprobó por lo general el Presupuesto de Egresos 2022. Ayer el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022. La ...

La Cámara de Diputados aprobó por lo general el Presupuesto de Egresos 2022. Ayer el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022. La aprobación se logró con 274 votos a favor, 219 en contra y tres abstenciones. Hoy se discutirán las 1,994 reservas al PEF. Erasmo González, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó los tres ejes principales del Presupuesto frente al impacto de la pandemia en la economía:

Fortalecer los apoyos de bienestar social para los grupos más vulnerables. Apoyar proyectos de inversión que detonan el desarrollo regional del país. Mantener la estabilidad en las finanzas públicas.

Sin embargo, legisladores de la oposición criticaron las prioridades del PEF defendido por Morena. La semana pasada la coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una propuesta alterna del Presupuesto.

El cambio principal entre las propuestas es que la de la coalición buscaba reasignar los recursos de los proyectos emblemáticos como el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera. Estos recursos se enviarían a estados y municipios, principalmente.

Tras la aprobación por lo general, los miembros de la coalición Va por México hicieron eco de las inquietudes que presentaron en su propuesta. Por ejemplo, el panista Jorge Romero Herrera señaló que sí hay presupuesto, pero que se está enfocando en "prioridades equivocadas".

Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/politica/Camara-de-Diputados-aprueba-en-lo-general-el-Presupuesto-de-Egresos-2022-20211110-0155.html https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/10/presupuesto-de-egresos-2022-diputados-lo-aprueban-en-lo-general/

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