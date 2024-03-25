Esta herramienta estará disponible hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una nueva herramienta digital para apoyar a las personas físicas en el proceso de presentación de su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Este simulador, disponible hasta el 31 de marzo de 2024, permite a los contribuyentes visualizar de manera anticipada la información prellenada en el sistema, incluyendo ingresos, gastos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales, y saldos a favor. Para acceder al simulador, los interesados deben ingresar a la página oficial del SAT y utilizar su RFC junto con su contraseña o e.firma. Esta iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permitiendo a los usuarios conocer de antemano las actualizaciones y mejoras implementadas en el sistema para este año. El SAT recuerda a todos los contribuyentes que la presentación de la Declaración Anual 2023 es una obligación que debe realizarse entre el 1 y el 30 de abril de 2024. Para resolver cualquier duda o requerimiento, la autoridad fiscal ofrece diversos canales de atención, incluyendo MarcaSAT, el chat uno a uno, la Oficina Virtual con servicio de ayuda y orientación en línea, así como las oficinas del SAT distribuidas en todo el país. En un comunicado, el fisco señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos por modernizar y simplificar los procesos tributarios, promoviendo una cultura de cumplimiento fiscal y ofreciendo a los contribuyentes herramientas eficientes y accesibles para facilitar sus declaraciones anuales.
SAT
Prepárate para la Declaración Anual: Utiliza el simulador del SAT hasta el 31 de marzo
Esta herramienta estará disponible hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una nueva herramienta digital para apoyar a las personas físicas en el proc...