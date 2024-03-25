Esta herramienta estará disponible hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una nueva herramienta digital para apoyar a las personas físicas en el proceso de presentación de su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Este simulador, disponible hasta el 31 de marzo de 2024, permite a los contribuyentes visualizar de manera anticipada la información prellenada en el sistema, incluyendo ingresos, gastos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales, y saldos a favor. Para acceder al simulador, los interesados deben ingresar a la página oficial del SAT y utilizar su RFC junto con su contraseña o e.firma. Esta iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permitiendo a los usuarios conocer de antemano las actualizaciones y mejoras implementadas en el sistema para este año. El SAT recuerda a todos los contribuyentes que la presentación de la Declaración Anual 2023 es una obligación que debe realizarse entre el 1 y el 30 de abril de 2024. Para resolver cualquier duda o requerimiento, la autoridad fiscal ofrece diversos canales de atención, incluyendo MarcaSAT, el chat uno a uno, la Oficina Virtual con servicio de ayuda y orientación en línea, así como las oficinas del SAT distribuidas en todo el país. En un comunicado, el fisco señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos por modernizar y simplificar los procesos tributarios, promoviendo una cultura de cumplimiento fiscal y ofreciendo a los contribuyentes herramientas eficientes y accesibles para facilitar sus declaraciones anuales.