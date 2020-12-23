Debido a que el semáforo epidemiológico cambió a rojo en la Ciudad de México, todos los negocios considerados no esenciales no podrán trabajar hasta el 10 de enero. En la conferencia matutina del g...

Debido a que el semáforo epidemiológico cambió a rojo en la Ciudad de México, todos los negocios considerados no esenciales no podrán trabajar hasta el 10 de enero. En la conferencia matutina del gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Finanzas capitalina, Luz Elena González, presentó cuatro apoyos para los negocios que, debido al semáforo epidemiológico en rojo, no podrán laborar hasta por lo menos el 10 de enero de 2021. Los apoyos anunciados por la funcionaria son cuatro:

Créditos a micro y pequeñas empresas Apoyo emergente a personas que trabajan en restaurantes formales y no formales Adelanto de útiles y uniformes en Mi Beca para Empezar Apoyos económicos fiscales

Hoy anunciamos 4 apoyos emergentes que permitirán aligerar la carga del cierre de distintos negocios en la Ciudad: Créditos a pequeñas empresas Apoyo a trabajador@s de restaurantes Adelanto a útiles y uniformes #MiBecaParaEmpezar Condonación fiscal a negocios de Centro Histórico pic.twitter.com/jFYZzp06k9 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 22, 2020

A continuación te explicamos en qué consiste cada uno de los apoyos y cómo conseguirlos.

Créditos a pequeñas empresas

El gobierno de capitalino destinó 500 millones de pesos para ofrecer 50 mil microcréditos de 10 mil pesos cada uno. El plazo para pagar el crédito es de 24 meses, con un periodo de gracia de cuatro meses, lo que quiere decir que durante este tiempo no tiene que empezar a pagarse. La tasa de interés es del 0% y la forma de pago es mensual. Para obtener el crédito es necesario ingresar a la página: https://tramites.cdmx.gob.mx/fondeso/

Requisitos

Los requisitos para obtener el crédito son los siguientes:

Identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio de la CDMX y comprobante del negocio

Obligado solidario con identificación oficial y comprobantes

Firma y envío electrónico de contrato, pagaré y tabla de amortización

Estatus

Por desgracia, al probar el sistema de registro, aparece un mensaje que informa al solicitante que se ha alcanzado el máximo de solicitudes, por lo que se le invita a estar atento a nuevas convocatorias.

Apoyo emergente a personas que trabajan en restaurantes formales y no formales

La meta del gobierno es otorgar un crédito de 2 mil 200 pesos a 100 mil trabajadores que laboren en restaurantes (formales o no). El registro para estos apoyos empieza el 23 de diciembre a través de la página: https://apoyoemergente.covid19.cdmx.gob.mx/

Requisitos

Ser residente en la CDMX

Identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte)

CURP

Formar parte de los padrones integrados por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico

Adelanto de útiles y uniformes en Mi Beca para Empezar

El apoyo consiste en el adelanto del pago de los programas sociales Mi Beca para Empezar y del apoyo para útiles y uniformes. Los beneficiados son las familias con hijos en el sistema de educación pública básica de la CDMX. Los beneficiados serán 1 millón 250 mil alumnos y 600 mil familias. El día en que se deposita el apoyo permanente de Mi Beca para Empezar, el 2 de enero, se depositará un apoyo adicional por concepto de adelanto para útiles y uniformes.

Las familias que tengan hijos en preescolar, además de los 350 de Mi Beca para Empezar, recibirán 360 pesos por concepto del adelanto. Lo que da un total de 710 pesos por alumno.

Las familias que tengan hijos en primaria, además de los 380 de Mi Beca para Empezar, recibirán 410 pesos por concepto del adelanto. Para un total de 790 pesos por alumno.

Las familias que tengan hijos en secundaria, además de los 380 de Mi Beca para Empezar, recibirán 450 pesos por concepto del adelanto. Para un total de 830 pesos por alumno.

Las familias que tengan hijos en un centro de atención múltiple, además de los 450 de Mi Beca para Empezar, recibirán 450 pesos por concepto del adelanto. Esto da un total de 900 pesos.

Condonación del impuesto sobre la nómina

El último apoyo consiste en la condonación total del impuesto sobre la nómina de los pequeños negocios del centro histórico que laboren en un giro no esencial y, por tanto, tengan que suspender actividades por el semáforo rojo, principalmente de los sectores restaurantero y hotelero. El costo fiscal estimado para el gobierno de la CDMX será de 20.5 millones de pesos. Los comercios beneficiados sólo tendrán que ingresar en el mes de febrero a hacer su declaración, momento en que ya estará precargada la información para acceder al beneficio automáticamente.

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