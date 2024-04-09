El SAT registra una recaudación récord de 4.9 billones de pesos en 2024, superando lo programado en la Ley de Ingresos

El SAT registra una recaudación récord de 4.9 billones de pesos en 2024, superando lo programado en la Ley de Ingresos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante el ejercicio fiscal 2024, se logró una recaudación tributaria récord de 4 billones 954 mil 682 millones de pesos, un incremento de 436 mil 952 millones de pesos respecto al año anterior, lo que representa un crecimiento real de 4.7 por ciento. Estos datos fueron confirmados a través de un comunicado oficial del SAT emitido el 15 de enero de 2025.

Con este resultado, los ingresos tributarios superaron lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2024, alcanzando un cumplimiento del 100.3 %.

Ingresos tributarios netos (2018-2024)

Año Ingresos (millones de pesos) % Incremento Anual 2018 3,062,334 - 2019 3,202,651 +0.9% 2020 3,338,943 +0.8% 2021 3,566,622 +1.1% 2022 3,812,520 -0.9% 2023 4,517,730 +12.3% 2024 4,954,682 +4.7%

Detalles por impuestos:

Impuesto Sobre la Renta (ISR) : Se recaudaron 2 billones 684 mil 495 millones de pesos, un aumento de 177 mil 263 millones de pesos respecto a 2023, equivalente a un crecimiento real del 2.2 por ciento.

: Se recaudaron 2 billones 684 mil 495 millones de pesos, un aumento de 177 mil 263 millones de pesos respecto a 2023, equivalente a un crecimiento real del 2.2 por ciento. Impuesto al Valor Agregado (IVA) : Los ingresos fueron de 1 billón 407 mil 983 millones de pesos, superando en 41 mil 400 millones de pesos lo recaudado el año anterior.

: Los ingresos fueron de 1 billón 407 mil 983 millones de pesos, superando en 41 mil 400 millones de pesos lo recaudado el año anterior. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): Se registraron ingresos de 628 mil 364 millones de pesos, lo que representa un incremento de 183 mil 262 millones de pesos, es decir, un crecimiento nominal del 34.8 por ciento.

Impulso al Plan Maestro 2025

El SAT destacó que este logro es un paso más en la implementación del Plan Maestro 2025, enfocado en:

Atención personalizada al contribuyente.

Acompañamiento para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Combate a la evasión y al contrabando.

El SAT enfatizó que estos esfuerzos se realizan con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, apoyar el bienestar social y fomentar una cultura fiscal responsable.